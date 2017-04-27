Длинноногие совы поразили Сеть
Длинные ноги совы спрятаны под мягким слоем перьев. Оказывается, их конечности составляют чуть ли не половину длины всего тела.
ふくろうの足の長さに衝撃‼️‼️‼️�� pic.twitter.com/yfA8q8oxkk— FMノースウェーブ 【ステドラ！】 (@sds_north) 22 апреля 2017 г.
Фотография совы с вытянутыми ногами была опубликована 22 апреля в социальной сети Twitter, и менее чем за неделю автор снимок получил более 48 тысяч лайков. Примечательно, что практически все пользователи ресурса, которым понравился этот пост, разместили его и у себя на странице.
@kamelive55 長いんで～す��ﾎ~ﾎ~— ponpu (@ponpu4649) 23 апреля 2017 г.
��➰���� pic.twitter.com/d0IGihLLfP
Пользователи социальных сетей по-разному отнеслись к такому "открытию". Многие написали в Twitter, что существо, которое поворачивает голову на 270 градусов, более ничем не может их удивить. "Совы состоят на 90% из перьев и на 10% из настоящей совы", – пошутил один из них. "Еще больше меня напугал тот факт, что если посмотреть сове в ухо, то можно увидеть их зрительный нерв и заднюю часть их глазного яблока", – написал другой пользователь Сети.
даже у совы ноги симпатичней чем у меня https://t.co/YN8AZLYHIi— ��котлетос�� (@ebnutaya_baba) 26 апреля 2017 г.
После публикации фотографии в интернете начался своеобразный флешмоб, пользователи Сети начали сравнивать сову с другими "длинноногими" животными и предметами. В частности, шутники не забыли и об имперском шагоходе AT-ST из серии фильмов "Звездные войны".
似てる。#ステドラ #フクロウ #ヒロ福地 #ATST #StarWars pic.twitter.com/j01INMdR4Q— ヒロ福地 (@hirofukuchi24) 26 апреля 2017 г.
Напомним, в марте 2017 года пользователи Сети активно обсуждали индеек, которые устроили хоровод вокруг мертвого кота. Они предположили, что птицы занимались черной магией и пытались воскресить животное. В то же время биологи так и не смогли прийти к единому мнению на этот счет.
an ode to owl legs: why pic.twitter.com/iCBd8r5kHU— casey co y (@caaseycoy) 25 апреля 2017 г.
Друзья пытаются помочь телеведущей
Прославленный артист дал откровенное интервью
Скандально известный актер празднует победу
Телеведущий прокомментировал слухи о закрытии передачи