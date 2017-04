Длинноногие совы поразили Сеть

Длинные ноги совы спрятаны под мягким слоем перьев. Оказывается, их конечности составляют чуть ли не половину длины всего тела.

Фотография совы с вытянутыми ногами была опубликована 22 апреля в социальной сети Twitter, и менее чем за неделю автор снимок получил более 48 тысяч лайков. Примечательно, что практически все пользователи ресурса, которым понравился этот пост, разместили его и у себя на странице.

Пользователи социальных сетей по-разному отнеслись к такому "открытию". Многие написали в Twitter, что существо, которое поворачивает голову на 270 градусов, более ничем не может их удивить. "Совы состоят на 90% из перьев и на 10% из настоящей совы", – пошутил один из них. "Еще больше меня напугал тот факт, что если посмотреть сове в ухо, то можно увидеть их зрительный нерв и заднюю часть их глазного яблока", – написал другой пользователь Сети.

После публикации фотографии в интернете начался своеобразный флешмоб, пользователи Сети начали сравнивать сову с другими "длинноногими" животными и предметами. В частности, шутники не забыли и об имперском шагоходе AT-ST из серии фильмов "Звездные войны".

Напомним, в марте 2017 года пользователи Сети активно обсуждали индеек, которые устроили хоровод вокруг мертвого кота. Они предположили, что птицы занимались черной магией и пытались воскресить животное. В то же время биологи так и не смогли прийти к единому мнению на этот счет.

an ode to owl legs: why pic.twitter.com/iCBd8r5kHU