Длинноногие совы поразили Сеть

Оказывается, ноги у сов гораздо длиннее, чем принято думать. Пользователи Сети активно обсуждают фотографию птицы, на которой ее конечности видны целиком.

Длинные ноги совы спрятаны под мягким слоем перьев. Оказывается, их конечности составляют чуть ли не половину длины всего тела.

Фотография совы с вытянутыми ногами была опубликована 22 апреля в социальной сети Twitter, и менее чем за неделю автор снимок получил более 48 тысяч лайков. Примечательно, что практически все пользователи ресурса, которым понравился этот пост, разместили его и у себя на странице.

Пользователи социальных сетей по-разному отнеслись к такому "открытию". Многие написали в Twitter, что существо, которое поворачивает голову на 270 градусов, более ничем не может их удивить. "Совы состоят на 90% из перьев и на 10% из настоящей совы", – пошутил один из них. "Еще больше меня напугал тот факт, что если посмотреть сове в ухо, то можно увидеть их зрительный нерв и заднюю часть их глазного яблока", – написал другой пользователь Сети.

даже у совы ноги симпатичней чем у меня https://t.co/YN8AZLYHIi — ��котлетос�� (@ebnutaya_baba) 26 апреля 2017 г.

После публикации фотографии в интернете начался своеобразный флешмоб, пользователи Сети начали сравнивать сову с другими "длинноногими" животными и предметами. В частности, шутники не забыли и об имперском шагоходе AT-ST из серии фильмов "Звездные войны".

Напомним, в марте 2017 года пользователи Сети активно обсуждали индеек, которые устроили хоровод вокруг мертвого кота. Они предположили, что птицы занимались черной магией и пытались воскресить животное. В то же время биологи так и не смогли прийти к единому мнению на этот счет.