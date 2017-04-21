Детская задача привела пользователей Сети в бешенство

Жительница Нью-Йорка поделилась в Сети фотографией задания, которое в детском саду выдали ее пятилетней дочери. Справиться с ним не смогли даже взрослые и искушенные в решении разных задачек люди.

Урок, по всей видимости, был посвящен освоению буквы T. Детям сперва предлагалось написать строчную и прописную буквы, а затем подписать четыре картинки. С первыми тремя ребенок справился легко – "ванная" (tub), число "десять" (ten) и "юла" (top). А вот с четвертным пунктом вышла загвоздка, и девочка обратилась за помощью к маме, а та – к тысячам пользователей Сети.

На рисунке изображена взрослая крольчиха, четыре маленьких кролика, играющих парами, миска и морковка, и все это находится внутри клетки. Найти нормальное слово, которые бы описывало рисунок, и начиналось бы на t, никто из многочисленных комментаторов так и не смог.

Пользователи Сети перебирали множество вариантов, однако так и не приблизились к пониманию правильного ответа. Кто-то предложил не ломать голову и просто прибить перед словом кролик букву t, создав новое слово – twabbit. К конце-концов, девочка переместила заветную букву в конец слова и написала "питомец" (pet). Учитель засчитал ответ как правильный.

Позже удалось выяснить, что по мнению составителей задания, правильным ответом было слово "ветеринар" (vet). Впрочем, знание этого факта не пролило свет на логику, которой авторы руководствовались при составлении задания. Ну а пользователей Сети такой ответ и вовсе привел в бешенство.