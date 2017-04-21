5 проверенных способов делать уроки без слез

Как заставить ребенка делать уроки? Какие стимулы будут действительно эффективны и помогут решить вопрос без слез, упреков и скандалов? Психолог, автор методик в области развития памяти и скорочтения у детей Шамиль Ахмадуллин советует родителям проявить креативный подход и внести в это скучное занятие элемент игры и дух соревнования.

Иллюзия выбора

Родители должны научиться правильно давать установки. Не нужно спрашивать у ребенка, готов ли он приступить к урокам, когда он начнет их делать. Задавать вопрос нужно так, чтобы была только иллюзия выбора. Например: "Какой предмет ты будешь делать первым – русский или математику?". Таким образом, вы предлагаете ребенку варианты, но все они ограничены рамками выполнения уроков.

Техника "Помидорро"

Этот метод взят из тайм-менеджмента, и он хорош не только для взрослых, но и для детей. Как применить его к выполнению домашнего задания? Весь объем заданных уроков нужно разбить на блоки, которые ребенок может выполнить за определенный период времени. На один блок отводится ровно 25 минут. Например, 3-классник за этот временной отрезок может решить 2 задачи по математике и 10 примеров.

Имеет смысл приобрести специальный кухонный таймер, который тикает, и поставить на стол: так подготовка домашней работы превратится в своеобразный квест, когда нужно выполнить миссию за 25 минут. Если поставленную задачу школьник сделать не успевает, то ему дается перерыв на 5 минут. Опыт показывает, что внедрение этой системы работает просто отлично.

Четкий график

Договоритесь с ребенком о том, что есть конкретный временной отрезок, когда он должен делать уроки. Например, час X – время начала выполнения заданий, и час Y – срок, к которому домашняя работа должна быть выполнена. Психологи рекомендуют садиться за уроки через 2-3 часа после прихода из школы, поэтому хорошим вариантом станет период с 16 до 19 вечера. Когда ребенок знает о таком правиле, у него будет стимул успевать сделать все вовремя.

Система бонусов

Введите бонусную систему. Оговорите заранее, что именно от школьника требуется выполнять, и какое вознаграждение вы готовы за это предложить. Если он всю неделю хорошо выполняет домашние задания, можно в выходные пойти в кино или на мультфильм, то есть дать премию за старательную работу.

Можете даже записать все пункты на бумаге или составить своеобразный договор, заверив его подписями с обеих сторон – родителей и ребенка.

Опыт родителей

Вспомните, как вы сами в детстве делали уроки и рассказывайте об этом своему маленькому ученику: какие у вас были сложности, интересные моменты, что давалось легче, а что – с трудом. Это позволит укрепить доверие между вами и дать ребенку понять, что все сталкиваются с проблемами – и их нужно не пускать на самотек, а прилагать усилия и решать.

Обязательно общайтесь со школьником, а не слепо заставляйте делать уроки: ведь причина его нежелания учиться может крыться не в обычной лени, а гораздо глубже.