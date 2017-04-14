Кондитеры к Пасхе приготовили 45-килограмовое шоколадное яйцо
Работа над приготовлением 45-килограммового яйца заняла три дня. "Скорлупу" изготовили из восьми слоев белого шоколада.
При этом две половины лакомства делали по отдельности. Лишь потом их соединили и прикрыли шов рамкой из темного шоколада. Поверхность яичка украсили 240 цветами из того же продукта, сообщает UPI.
Lake Elmo Inn has a 100 lb. chocolate egg and two 40 lb bunnies.— Steve Q (@amy_surplice) 14 апреля 2017 г.
That might take two meals for me to eat. pic.twitter.com/jrzangAE4j
Отмечается, что ресторан планирует демонстрировать яйцо-гигант посетителям вплоть до 23 апреля. Повар Lake Elmo Inn Джони Марти заявила, что людям нравится это яйцо, "потому что оно такое большое и не похожее на другие". Кстати, в прошлом году женщина приготовила яйцо весом 13 килограммов.
Lake Elmo restaurant lays 100-pound chocolate Easter egg https://t.co/Gf3ZsBxuAc pic.twitter.com/9zM4ZDdKHX— Star Tribune (@StarTribune) 13 апреля 2017 г.
Как писали Dni.ru, к покупке яиц следует относиться внимательно. Роспотребнадзор напоминает, что на скорлупе никогда не должно быть крови, перьев или птичьего помета. Не забывайте, что вареные яйца можно хранить в холодильнике не более 36 часов.
Напомним, ранее Роспотребнадзор опубликовал общие рекомендации по выбору пасхи и куличей. В них сказано, что не стоит забывать о составе. Так, в списке ингредиентов хорошего кулича вы никогда не увидите яичный порошок. Глазурь на верхушке изделия не должна быть липкой и излишне блестящей. Кроме того, стоит отказаться от покупки изделий, посыпанных разноцветными кондитерскими шариками.
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