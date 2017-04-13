Москвичам пообещали арктический холод на Пасху

Судя по прогнозам синоптиков, в ближайшее время москвичам не стоит ждать ничего хорошего. Пик похолодания с дождем и снегом придется на выходные, когда православные будут отмечать Пасху.

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что похолодание москвичи ощутят уже 13 апреля. "Связано это с влиянием циклона с запада. Его теплая фронтальная система будет пересекать столицу, поэтому весь четверг будет пасмурная и дождливая погода", – цитирует синоптика газета "Известия".

В Москве и области ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывистый. Атмосферное давление понизится до 734 миллиметров ртутного столба. Воздух прогреется максимум до +6...+8.

Пик холода придется на выходные, 15-16 апреля. Погода ухудшится из-за притока воздушных масс с арктических морей, пояснил Тишковец. В эти дни температура воздуха окажется гораздо ниже климатической нормы.

"Практически на месяц мы будем отброшены назад. Соответственно – пасмурное небо, неустойчивые осадки различной интенсивности вперемешку с мокрым снегом", – заключил эксперт. По ночам возможны заморозки, температура будет колебаться от -2 до +3, днем – немного теплее, +1...+6.

Напомним, что во вторник, 11 апреля, погода порадовала москвичей солнцем и теплом: столбик термометра поднялся до +16. Однако на следующий день в столице вновь похолодало.