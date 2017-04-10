Москвичей ждут морозы и снег

Похоже, зима продолжает бороться с весной в столичном регионе. Так, по прогнозам синоптиков, уже на этой неделе москвичей ждет неприятный сюрприз в виде мокрого снега и минусовых температур.

Как рассказали синоптики Гидрометцентра России, на этой неделе погода в Москве будет крайне неустойчивой. К сожалению, насладиться настоящим весенним теплом жители столицы смогут лишь во вторник, 11 апреля.

Днем ожидается +14...+16 градусов в Москве и до +11...+16 градусов в Подмосковье. В ночное время будет несколько прохладнее, но без осадков: +5...+7 градусов в столице, +2...+7 градусов по области. А уже со среды, 12 апреля, погода начнет медленно портиться.

Днем столбик термометра несколько опустится до +7...+9 градусов в Москве и до +5...+10 градусов в Подмосковье. Однако температура по-прежнему будет выше климатической нормы, передает РИА Новости.

"Будет отмечаться небольшой дождь, юго-западный – западный ветер 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров в секунду", – подчеркнули синоптики. Ночью будет еще холоднее +4....+6 градусов в столице, +1...+6 градусов по области.

13 апреля москвичи почувствуют возвращение зимы. Днем воздух прогреется до +7...+9 градусов в Москве и до +6...+11 градусов по области. А вот ночью в Подмосковье возможны заморозки – до -1...-4 градусов. В столице в темное время суток будет несколько теплее – до +2...+4 градусов. Не исключены также осадки в виде мокрого снега.

В пятницу, 14 апреля, характер погоды не изменится. Ожидается небольшой дождь, днем +6...+11 градусов, ночью +2...+7 градусов. В субботу, 15 апреля, москвичей вновь ждут морозы. Ночью столбик термометра опустится до -2...-3 градусов, днем будет несколько теплее: +3...+8 градусов.