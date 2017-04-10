По России ударят 30-градусные морозы
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в Москву возвращается тепло. В начале недели, 10-11 апреля, жителей столицы ждут небольшие дожди, воздух прогреется до +9...+14.
К 12 апреля похолодает до +7...+12. Такая температура сохранится до конца недели при высокой вероятности дождей, пишет "Российская газета".
На севере Европейской России будет гораздо прохладнее. В Мурманской, Архангельской и Вологодской областях столбик термометра днем поднимется максимум до +6.
В северо-западных районах страны, напротив, будет по-весеннему тепло. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях ожидается +12…+17.
Кратковременные дожди и мокрый снег придут в Среднее Поволжье. В светлое время суток там будет +5…+10, ночью еще возможны морозы.
На юге России сохранится прохладная погода. На Черноморском побережье – +7...+12, в Крыму на этой неделе прекратятся осадки.
А в некоторых уголках России зима и не думала отступать. На Ямале столбик термометра опустится ночью до -33, на Таймыре, в Эвенкии и Туруханском районе – до -30.
В центре Красноярского края пройдет дождь, днем будет +10. У Байкала в начале недели похолодает, вероятны осадки и ветер. В Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области – +4…+6.
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