По России ударят 30-градусные морозы

Календарная весна в самом разгаре, однако зима не собирается сдавать позиции. Жителей некоторых регионов России на этой неделе ждут 30-градусные морозы.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в Москву возвращается тепло. В начале недели, 10-11 апреля, жителей столицы ждут небольшие дожди, воздух прогреется до +9...+14.

К 12 апреля похолодает до +7...+12. Такая температура сохранится до конца недели при высокой вероятности дождей, пишет "Российская газета".

На севере Европейской России будет гораздо прохладнее. В Мурманской, Архангельской и Вологодской областях столбик термометра днем поднимется максимум до +6.

В северо-западных районах страны, напротив, будет по-весеннему тепло. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях ожидается +12…+17.

Кратковременные дожди и мокрый снег придут в Среднее Поволжье. В светлое время суток там будет +5…+10, ночью еще возможны морозы.

На юге России сохранится прохладная погода. На Черноморском побережье – +7...+12, в Крыму на этой неделе прекратятся осадки.

А в некоторых уголках России зима и не думала отступать. На Ямале столбик термометра опустится ночью до -33, на Таймыре, в Эвенкии и Туруханском районе – до -30.

В центре Красноярского края пройдет дождь, днем будет +10. У Байкала в начале недели похолодает, вероятны осадки и ветер. В Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области – +4…+6.