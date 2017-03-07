Путин помиловал осужденную за SMS россиянку

Президент России Владимир Путин подписал постановление о помиловании Оксаны Севастиди, передает РИА Новости. 3 марта 2016 года россиянка была осуждена Краснодарским краевым судом за государственную измену на семь лет. Женщина отправила своему знакомому в Грузии SMS о перемещениях российской военной техники. Решение о помиловании российский лидер объяснил соображениями гуманности.