Скандал на "Минуте славы" Страсти вокруг Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

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Путин помиловал осужденную за SMS россиянку

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Президент России Владимир Путин подписал постановление о помиловании Оксаны Севастиди, передает РИА Новости. 3 марта 2016 года россиянка была осуждена Краснодарским краевым судом за государственную измену на семь лет. Женщина отправила своему знакомому в Грузии SMS о перемещениях российской военной техники. Решение о помиловании российский лидер объяснил соображениями гуманности.

7 марта 2017, 11:56

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