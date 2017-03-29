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Общество

Пассажирам самолетов рассказали о лучшем времени для похода в туалет

Фото: GLOBAL LOOK press
Бывшая стюардесса Эрика Рот поделилась профессиональным секретом. Она рассказала, когда пассажирам удобнее всего посещать туалет.
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По ее словам, отправляться в уборную следует сразу после того, как выключается знак "пристегнуть ремни". Другое удобное время для посещения туалета – перед тем, как бортпроводники начинают предлагать напитки.

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Именно в эти моменты человек может стопроцентно рассчитывать на десять минут, когда его никто не будет беспокоить. По словам Эрики Рот, уже приблизительно через 20 минут в дверь туалета постучат другие пассажиры, передает Lenta.ru.

Ранее стюардессы российских авиакомпаний ответили на самые странные вопросы, возникающие у путешественников. В частности, пассажиров интересовало, что будет, если запереться в туалете самолета?

Бортпроводники объяснили: сначала они попросят человека выйти. Если же ответа не последует, они сами откроют дверь с другой стороны.

Отметим, в конце января прошлого года на борту самолета компании KLM-Royal Dutch Airlines, прилетевшего в Москву из Амстердама, произошел курьезный случай. Тогда запершегося в туалете россиянина приняли за террориста, потому что он не знал английский язык. В повышенную готовность были приведены подразделения экстренных служб аэропорта. Экипаж лайнера был эвакуирован. В свою очередь россиянин объяснил, что почувствовал сильное недомогание, из-за которого не мог покинуть кабинку.

Автор: Людмила Фоканова29 марта 2017, 15:16

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