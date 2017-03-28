Стюардесса посадила лайнер вместо заболевшего пилота
Инцидент произошел 11 октября 2016 года, сообщает Газета.ru. Тем не менее, известно о нем стало лишь в марте 2017 года, после того, как было завершено расследование причин инцидента.
Второй пилот лайнера Boeing 737-800 почувствовал головокружение из-за низкого артериального давления после того, как отлучился в туалет. Его место за штурвалом пришлось сесть бортпроводнице.
Добавим, что стюардесса успешно справилась с возложенным на нее заданием, она помогла капитану лайнера посадить самолет. Позднее представитель авиакомпании Ян Хиллрихс отметил, что экипаж воздушного судна сработал "безупречно".
Отметим, что бортпроводник – не самая благодарная профессия. Несмотря на то, что стюарды и стюардессы обеспечивают безопасность на борту и порой даже заменяют пилотов, им нередко приходится вступать в конфликт с пассажирами.
Авиокампаниям дали больше власти, теперь каждая стюардесса будет мнить себя прокурором, и теперь они будут издеваться над пассажирами.— Александр (@frolmen14) 15 марта 2017 г.
Например, 56-летний индийский депутат Равиндра Гайквад разозлился на отсутствие в самолете бизнес-класса. Сначала он поссорился со стюардессой, а потом 25 раз ударил тапочкой старшего бортпроводника. Пользователи социальных сетей позднее осудили поведение политика.
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