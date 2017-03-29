Когда в Москву вернется весна

Помимо снегопадов, на этой неделе жителей столицы ждут достаточно сильные морозы – до -11. Однако метеорологи уверены: совсем скоро холода покинут город.

Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, самая холодная в месяце ночь ожидается 31 марта – столбики термометров опустятся до -6...-11. Днем в столице будет немного приятнее – +2.

Во второй половине недели замучившие москвичей снегопады уйдут за Урал, а к выходным в город вернется тепло. Днем в субботу, 1 апреля, воздух прогреется до +8, в воскресенье, 2 апреля, – до +12.

А вот в северные и северо-западные части страны весна не торопится. В Мурманской и Вологодской областях в конце марта по ночам ожидаются 20-градусные морозы, в остальных – до -15.

Жителям Приволжского округа и Краснодарского края 29-31 марта обещают сильные осадки. Пермский край, а также Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области 30 марта накроют снегопады.

Кратковременное потепление порадует население Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края. Здесь 29 марта столбик термометра поднимется до +12...+18, но уже 30 марта вновь похолодает до -2...-7.

