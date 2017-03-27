Снежный апокалипсис охватил Москву

Вечером 26 марта в столицу пришел снежный апокалипсис. Резкое ухудшение погоды не только доставляет москвичам дискомфорт, но и представляет опасность для жизни.

Погода в столице начала ухудшаться 26 марта в 20:00 мск. Ожидалось, что стихия перестанет буйствовать 27 марта в 06:00, однако утро встретило москвичей мокрым снегом и порывистым ветром скоростью до 20 метров в секунду.

Пресс-служба МЧС предупредила о возможном падении деревьев, а также о повреждениях на линиях электропередачи. Кроме того, снежный апокалипсис станет причиной ухудшения видимости, что приведет к заторам на дорогах.

Погода на улице ассоциируется сейчас с моим настроением ������ — Креветочка�� (@Galinaboyarskay) 27 марта 2017 г.

"Уважаемые водители! Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. Будьте более аккуратными и бдительными", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Погода "не хочу вылазить из-под одкялка" из бэк.



Ох, ноу. Как же тяжко то.

:( — Zver Sinitsa (@zver_sinitsa) 27 марта 2017 г.

По состоянию на 08:00 мск температура в столице держалась на уровне +1. В течение суток дождливая погода сохранится, воздух прогреется до +4.