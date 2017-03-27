Снежный апокалипсис охватил Москву
Погода в столице начала ухудшаться 26 марта в 20:00 мск. Ожидалось, что стихия перестанет буйствовать 27 марта в 06:00, однако утро встретило москвичей мокрым снегом и порывистым ветром скоростью до 20 метров в секунду.
26 марта/27 марта— ГолодУэй♥fran•7MONTH (@_kotel_) 27 марта 2017 г.
Погода, ты норм? pic.twitter.com/MRnmf27re1
Пресс-служба МЧС предупредила о возможном падении деревьев, а также о повреждениях на линиях электропередачи. Кроме того, снежный апокалипсис станет причиной ухудшения видимости, что приведет к заторам на дорогах.
Погода на улице ассоциируется сейчас с моим настроением ������— Креветочка�� (@Galinaboyarskay) 27 марта 2017 г.
"Уважаемые водители! Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. Будьте более аккуратными и бдительными", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Погода "не хочу вылазить из-под одкялка" из бэк.— Zver Sinitsa (@zver_sinitsa) 27 марта 2017 г.
Ох, ноу. Как же тяжко то.
:(
По состоянию на 08:00 мск температура в столице держалась на уровне +1. В течение суток дождливая погода сохранится, воздух прогреется до +4.
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