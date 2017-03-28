Серия снежных зарядов ударит по Москве

Вот уже несколько дней москвичи страдают от внезапного похолодания и снежных осадков. По прогнозам синоптиков, плохая погода сохранится и 28 марта из-за очередного "ныряющего" циклона из Скандинавии.

По данным метеорологов, днем 28 марта в столице будет облачно. Как и вчера, 27 марта, время от времени будет идти снег, передают "Метеоновости" со ссылкой на Метеобюро Москвы.

Сохранится довольно прохладная погода – столбик термометра не поднимется выше +3 градусов. При этом специалисты подчеркивают, что среднесуточные показатели температуры воздуха окажутся в пределах нормы. Ветер – северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.

Эксперты предупреждают, что резкая смена погоды может отрицательно повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Особенно тяжело придется тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также перенесшим инфаркт или инсульт.

Из-за повышенной влажности не исключены обострения у москвичей, страдающих хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Кроме того, порывистый ветер может стать причиной тревоги и бессонницы у людей с психоэмоциональными нарушениями.

Напомним, снегопад обрушился на Москву в ночь с 26 на 27 марта. По данным специалистов, за ночь в столице выпало 26,5% месячной нормы осадков. Днем же погода циклически менялась – после заряда мокрого снега на несколько минут выглядывало солнце, а затем снова становилось пасмурно.