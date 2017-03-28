Отдых Путина оказался под угрозой

Поездка на Землю Франца-Иосифа – в планах президента России на 29 марта. Владимир Путин намерен оценить результаты проведенной на островах генеральной уборки.

Встреча с экологами и оценка обстановки на Земле Франца-Иосифа – основные мероприятия, запланированные президентом. Рассказав об этом журналистам, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заметил, что погода может внести коррективы в график главы государства.

"Завтра президент, если позволит погода, а погода достаточно неустойчивая, отправится на Землю Франца-Иосифа. Посмотрит там итоги генеральной уборки, которая прошла, – это и проекты экологов, и проекты в рамках РГО. С экологами он посмотрит, чем они занимаются на Земле Франца-Иосифа. И все это будет в русле предстоящего на следующий день, а именно в четверг, Международного арктического форума в Архангельске", – цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь уточнил, что в рамках форума ожидаются контакты на высшем уровне. В частности, Путин пообщается с президентами Финляндии и Исландии. От своего имени глава государства устроит для гостей обед.

Как писали Dni.Ru, компанию Владимиру Путину в поездке составит министр обороны Сергей Шойгу. Примечательно, что март – самый холодный месяц в году на острове. В это время температура воздуха в регионе опускается до отметки минус 54 градуса. Однако для российского лидера подобные экспедиции не в новинку. Путин посещал Землю Александры в 2010 году. Тогда он пообщался с пограничниками и обратил внимание на экологические проблемы региона. Президент любит проводить свободное время за Уралом. В частности, в начале марта президент ночевал в тайге.