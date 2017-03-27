"Путин" и "Кадыров" устроили НАТО взбучку
"Очень просто и доходчиво о том, что наши заклятые друзья НАТОисты(!) воспринимают всерьез!" – гласит подпись к видео, которое Кадыров опубликовал у себя в Instagram (стиль и орфография автора сохранены. – Прим. ред.). Сначала в кадре шутливого ролика появляется Галустян в образе главы Чечни.
Он обещает не оставить без внимания высказывания Североатлантического альянса в адрес КВН. "В НАТО рассказали, что российские юмористы якобы со своими искрометными шутками и блистательными пародиями являются угрозой для альянса. Я официально заявляю, что это провокация, и я этого так не оставлю", – говорит "Кадыров".
Затем в кадре возникает "Путин", который также обещает разобраться в ситуации и "дойти до самого главного". Позже за спинами Галустяна и Грачева появляется настоящий Кадыров и со смехом заявляет, что разрешит возникшую ситуацию. "Господа-юмористы, успокойтесь! Я сам пришел и сам дойду до главного", – заключил глава Чечни.
Напомним, ранее эксперты Центра стратегических коммуникаций НАТО пришли к выводу, что Клуб веселых и находчивых – секретное оружие Кремля. Авторы исследования всерьез утверждают, что благодаря этой передаче у российских властей есть доступ к специфической стратегической аудитории, готовой служить режиму.
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