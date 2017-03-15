Спецслужбы предотвратили теракт в Москве на 8 марта

Сторонник запрещенной в России группировки "Исламское государство" пытался устроить теракт в столице во время праздничных гуляний. Неудавшемуся смертнику грозит пожизненный срок.

По данным спецслужб, взрыв в Москве намеревался устроить 23-летний гражданин Таджикистана Изаттило М. Он прибыл из Стамбула в столицу России в начале марта.

Предположительно, боевики "ИГ" готовили своего рода "подарок" к Международному женскому дню. Спецслужбы нарушили планы преступников: неудавшегося смертника задержали прямо в аэропорту.

На допросе Изаттило понял, что его хотят депортировать в Таджикистан, где грозит пожизненный срок, и попытался покончить с собой. В результате он был доставлен в больницу, а сотрудники спецслужб начали доследственную проверку.

Выяснилось, что Изаттило успел повоевать в Сирии. Позже он признался, что хотел устроить теракт в российской столице. Теперь правоохранители разыскивают пособников неудачливого террориста, пишет газета "Известия".

В спецслужбах отметили, что на территории Москвы и области действуют несколько "спящих" ячеек "Исламского государства". Члены этих организаций ждут указаний от центрального аппарата и распространяют агитационные материалы.

Напомним, что запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" за последние несколько лет захватила обширные территории на Ближнем и Среднем Востоке и приобрела значительное влияние. Для борьбы с экстремистами была создана международная коалиция во главе с США. Россия ведет войну с исламистами, оказывая помощь правительственной армии Сирии.