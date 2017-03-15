Спецслужбы предотвратили теракт в Москве на 8 марта
По данным спецслужб, взрыв в Москве намеревался устроить 23-летний гражданин Таджикистана Изаттило М. Он прибыл из Стамбула в столицу России в начале марта.
Предположительно, боевики "ИГ" готовили своего рода "подарок" к Международному женскому дню. Спецслужбы нарушили планы преступников: неудавшегося смертника задержали прямо в аэропорту.
На допросе Изаттило понял, что его хотят депортировать в Таджикистан, где грозит пожизненный срок, и попытался покончить с собой. В результате он был доставлен в больницу, а сотрудники спецслужб начали доследственную проверку.
Выяснилось, что Изаттило успел повоевать в Сирии. Позже он признался, что хотел устроить теракт в российской столице. Теперь правоохранители разыскивают пособников неудачливого террориста, пишет газета "Известия".
В спецслужбах отметили, что на территории Москвы и области действуют несколько "спящих" ячеек "Исламского государства". Члены этих организаций ждут указаний от центрального аппарата и распространяют агитационные материалы.
Напомним, что запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" за последние несколько лет захватила обширные территории на Ближнем и Среднем Востоке и приобрела значительное влияние. Для борьбы с экстремистами была создана международная коалиция во главе с США. Россия ведет войну с исламистами, оказывая помощь правительственной армии Сирии.
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