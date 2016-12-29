ФСБ схватила готовивших теракт в Москве боевиков "ИГ"

В Дагестане задержаны семь членов законспирированной группировки сторонников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщили в центре общественных связей ФСБ. Боевики готовились устроить теракты в Москве в новогодние праздники, передает РИА Новости. При этом действовали они, считают российские спецслужбы, по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара "ИГ". Также известно, что все террористы были завербованы через интернет. "Возможно, число задержанных увеличится", – отметил представитель правоохранительных органов Дагестана.