Президент Бразилии сбежал от привидений

Мишел Темер сбежал из президентской резиденции. Бразильского лидера выселили привидения: призраков во дворце, по словам Темера, оказалось "слишком много".

Официальную резиденцию, в которой президент Бразилии прожил всего 12 дней, глава государства покидал в спешке. Дворец Алворада, по словам Мишеля Темера, просто кишит привидениями. По данным бразильских СМИ, президент даже не мог нормально спать, потому что постоянно чувствовал присутствие потусторонних сил.

Надо сказать, что бразильцы позаботились о том, чтобы их лидеру с семьей было комфортно во дворце. К переезду главы государства в здании сделали дорогостоящий ремонт. А вот про призраков забыли – так что теперь Темер с домочадцами будет жить в небольшом поместье, пишет британское издание The Independent.

Президент Бразилии буквально на днях стал объектом критики со стороны представительниц прекрасного пола. Бразильянок рассердило обращение Темера по случаю праздника 8 марта. Выступая с речью по случаю Международного женского дня, президент похвалил женщин за "умение контролировать цены в супермаркетах". Слабый пол решил, что это был намек: мол, женщины в Бразилии только и могут, что тратить деньги на шопинг.

Неудачное поздравление президента осудили не только представители женских организаций, но и целый ряд депутатов и даже некоторые политические союзники главы Бразилии. Мишелю Темеру тут же припомнили, что при занятии поста руководителя правительства в мае 2016 года он сформировал кабинет исключительно из мужчин. Впоследствии, правда, он учел критику, и теперь в бразильское правительство наряду с 26 мужчинами входят две женщины.

Темеру не впервой попадать под шквал критики. В ноябре прошлого года президентский дворец держали в осаде местные индейцы, вооруженные луками. Таки образом они выразили недовольство бюджетной экономией Темера. Кроме того, племена требовали пересмотреть план демаркации границ принадлежащих им земель.