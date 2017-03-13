Президент Бразилии сбежал от привидений

Юлия Самойлова едет на Евровидение Крушение Ту-154 в Черном море Скандал на "Минуте славы" Страсти вокруг Шурыгиной Дом-2

Самое читаемое

Кончаловский сообщил о потере Маши
Шурыгина сделала неожиданное заявление
На "Первом" полетели головы после скандала с Литвиновой
Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
Сын Андрея Разина умер на улице
партнеры
Среда 15 марта
Лента новостей
10:19
В Москве загорелсся винный завод
10:06
Хамившая матери Йовович подсела на алкоголь
10:05
В центре Москвы подожгли элитный автомобиль Maybach
09:47
Как семья сживает со свету российскую чемпионку
09:43
В Мытищах нашли труп мужчины
09:08
В поезде Москва – Владивосток нашли две гранаты и пистолет
08:47
В петербургской школе девочка выпала из окна
08:42
Нюша о беременности: Я спокойно к этому отношусь
08:41
Галкин предложил изолировать надоевших артистов
08:36
Авария с фурой парализовала МКАД (видео)
08:26
На юге Москвы нашли изрезанный труп женщины
08:20
Уехавшая в Финляндию Самойлова рассказала об операции
08:00
В Москве раскрыто жестокое убийство модели
23:56
Что останется после Безрукова
21:50
Во "ВКонтакте" серьезные изменения
21:48
Бузова заинтриговала новым шоу на "Доме-2"
21:48
Как Наина Ельцина влюбила в себя россиян
21:47
В Варшаве у здания МИД прогремел взрыв
21:20
Разгадана тайна черных дыр
21:12
Налетчики в масках ограбили ювелирный на востоке Москвы
21:02
Писатель Веллер оскандалился на телевидении
21:00
При столкновении маршрутки и фуры пострадали пассажиры
20:55
Российского волейболиста выгнали из самолета за длинные ноги
20:50
Назван преемник Чуркина
20:39
Мир станет другим через 48 часов
20:33
Кушанашвили резко ответил на угрозы мужа Бородиной
20:18
Мужчина 19 лет хранил в квартире мину
20:15
Гробовщики предложили мужчине похоронить живую жену
19:53
Брат и две сестры расчленили москвичку
19:41
Раскрыты причины алкоголизма Порошенко
19:33
Джигурду лишили гражданства
19:26
Единороссы отправятся в регионы
19:13
Фотограф Обамы подшутил над Трампом
19:00
Раскрыт секрет "заразного" почесывания
18:50
Диско-сварщик поразил московских водителей
18:43
Чем грозит Украине атака на Сбербанк
18:22
Леся Рябцева получила травму на шоу "Холостяк"
18:20
На юго-востоке Москвы загорелась семиэтажка
18:09
Самые опасные конкуренты России на "Евровидении"
18:09
Почему люди приносят себя в жертву
17:59
Ученые раскрыли причину бессонницы
17:55
"Единая Россия" продолжает перезагрузку
17:51
Отец Мустафиной объяснил продажу подарка Кремля
17:38
За гонки по Москве Мара Багдасарян заплатит 202 тысячи
17:24
Папа Фриске разбушевался из-за ареста дома
17:17
Россияне пожалели больного Медведева
17:10
Михаил Боярский потерял надежду
16:59
На востоке Москвы водитель иномарки сбил школьника и скрылся
16:59
Украина отправляет пенсионеров воевать в Донбасс
16:53
Ткачев попросил 250 миллиардов для аграриев
16:44
Переселенцы из хрущевок получат бонусы
16:34
Максакова назвала себя дурой
16:33
Заслуженный артист Федоров госпитализирован в Москве
16:32
В Москве проснулись медведи
16:32
Пенсионер больше полугода живет с насекомым в голове
16:13
Мама Волочковой превратила свою квартиру в музей
16:06
Цой похвалила Самойлову за подготовку к "Евровидению"
15:59
Boeing пролетел прямо над головами туристов (видео)
15:42
Тяжелые судьбы "кремлевских жен"
15:40
Давивший детей на джипе "воспитатель" возмутил Россию
15:40
Под лед Москвы-реки провалились четверо мужчин
15:34
Женщина сняла на видео убийство мужа миллионером
15:24
Корыстная Меркель решила "кинуть" Украину
15:19
Принц Уильям оставил жену и отдыхает с моделью в Швейцарии
15:14
Татьяна Михалкова раскрыла тайны жизни модели
15:08
Найдены уникально бедные россияне
14:57
Москвичи выберут логотип и фирменный стиль парка "Зарядье"
14:54
Путин сообщил о болезни Медведева
14:51
Подопечный Билана выступит на "Евровидении" в Киеве
14:44
Знаменитости рвут на части Диану Шурыгину
14:44
Дальнобойщиков угрозами принуждают к стачке
14:35
Девочка упала с карниза 8-го этажа в Москве
14:22
Бизнесмен притворялся Джеймсом Бондом ради секса
13:58
Белоголовый орлан украл кошку (видео)
13:41
Что ждет рубль в 2017 году
13:39
В Москве придумали новый вид автомошенничества
13:35
Батюшка распек блудницу Шурыгину
13:21
В Москве женщина выбросила чужую кошку из окна 12-го этажа (видео)
13:20
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
13:10
Мультфильм "Маша и Медведь" обвинили в пропаганде
13:02
Женские стереотипы в отношении мужчин разрушают любовь
12:57
Порошенко "прострелил себе ногу" атакой на Сбербанк
12:44
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
12:33
Назван простой и эффективный способ похудеть
12:23
Подружку Тимати обругали за нижнее белье
12:23
Режиссер Бортко снял свои "50 оттенков серого"
12:19
Российскую поэтессу поймали на торговле наркотиками
12:10
Дом Фриске могут арестовать
12:09
В Москве по обвинению в педофилии арестовали учителя танцев
12:08
"Судья-Джокер" с Украины раскрыла секреты шок-макияжа
11:54
Стюардессам с ВИЧ разрешили работать
11:42
О чем расскажет новая "Теория большого взрыва"
11:38
Специалисты настаивают на взрыве при крушении Ту-154
11:32
Собака-спасатель удивила необычным способом кататься с горки (видео)
11:26
Сколько потеряет Украина от закрытия "дочки" Сбербанка
11:15
"Евровидение" назвали позорищем
10:59
Минздрав передумал запрещать курить молодежи
10:56
Грузовик пробил потолок в Домодедово (видео)
10:52
Беременная Мустафина продает подарок Медведева
10:42
Владимир Путин наградил орденом Наину Ельцину
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Папа Фриске разбушевался из-за ареста дома
Макаревич грязно выругался из-за Самойловой
Максакова назвала себя дурой
Что стало с 76-летней Светланой Светличной
Навальный мечтает о новом митинге в Москве
Калашникова потребовала наказать Шурыгину
Общество

Президент Бразилии сбежал от привидений

Фото: кадр из мультфильма "Малыш и Карлсон"
Мишел Темер сбежал из президентской резиденции. Бразильского лидера выселили привидения: призраков во дворце, по словам Темера, оказалось "слишком много".
прочитано 1089 раз

Официальную резиденцию, в которой президент Бразилии прожил всего 12 дней, глава государства покидал в спешке. Дворец Алворада, по словам Мишеля Темера, просто кишит привидениями. По данным бразильских СМИ,  президент даже не мог нормально спать, потому что постоянно чувствовал присутствие потусторонних сил.

ПО ТЕМЕ

Русеф подала апелляцию на решение об импичменте

Чем опасна отставка президента Бразилии

Русеф завершила карьеру словами Маяковского

Надо сказать, что бразильцы позаботились о том, чтобы их лидеру с семьей было комфортно во дворце. К переезду главы государства в здании сделали дорогостоящий ремонт. А вот про призраков забыли – так что теперь Темер с домочадцами будет жить в небольшом поместье, пишет британское издание The Independent.

Президент Бразилии буквально на днях стал объектом критики со стороны представительниц прекрасного пола. Бразильянок рассердило обращение Темера по случаю праздника 8 марта. Выступая с речью по случаю Международного женского дня, президент похвалил женщин за "умение контролировать цены в супермаркетах". Слабый пол решил, что это был намек: мол, женщины в Бразилии только и могут, что тратить деньги на шопинг.

Неудачное поздравление президента осудили не только представители женских организаций, но и целый ряд депутатов и даже некоторые политические союзники главы Бразилии. Мишелю Темеру тут же припомнили, что при занятии поста руководителя правительства в мае 2016 года он сформировал кабинет исключительно из мужчин. Впоследствии, правда, он учел критику, и теперь в бразильское правительство наряду с 26 мужчинами входят две женщины.

Темеру не впервой попадать под шквал критики. В ноябре прошлого года президентский дворец держали в осаде местные индейцы, вооруженные луками. Таки образом они выразили недовольство бюджетной экономией Темера. Кроме того, племена требовали пересмотреть план демаркации границ принадлежащих им земель.

Автор: Игорь Силецкий13 марта 2017, 13:06

комментарии

Политика

Запуганный телеведущей Трамп показал свои миллионы
Мир станет другим через 48 часов
Раскрыты причины алкоголизма Порошенко
Единороссы отправятся в регионы

Шоу-бизнес

Хамившая матери Йовович подсела на алкоголь
Светлаков назвал Дитковските высокомерной мадам
Нюша о беременности: Я спокойно к этому отношусь
Галкин предложил изолировать надоевших артистов

Проишествия

Писатель Веллер оскандалился на телевидении
Женщина сняла на видео убийство мужа миллионером
Белоголовый орлан украл кошку (видео)
В Киеве замуровали главный офис Сбербанка

Lifestyle

Что останется после Безрукова
Как Наина Ельцина влюбила в себя россиян
Заслуженный артист Федоров госпитализирован в Москве
Цой похвалила Самойлову за подготовку к "Евровидению"
Шоу-бизнес

Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал

Популярный исполнитель уехал из России в Исландию
Шоу-бизнес

Папа Фриске разбушевался из-за ареста дома

Отец покойной звезды с матами и угрозами набросился на репортеров
Шоу-бизнес

Уехавшая в Финляндию Самойлова рассказала об операции

По словам певицы, ее разрезали от головы до копчика
Шоу-бизнес

Нюша о беременности: Я спокойно к этому отношусь

Популярная исполнительница дала откровенное интервью

Гороскоп

У Шурыгиной будет двое детей
Принц Гарри нашел свою любовь
Астрологический прогноз с 13 по 19 марта
Больному Диме Билану дали год

Фоторепортажи

Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Шаляпин вернулся к Калашниковой
Как живет Юлия Самойлова
Чапурин вышел в свет после гей-скандала

Спорт

Российского волейболиста выгнали из самолета за длинные ноги
Михаил Боярский потерял надежду
Российскую гимнастку мать оставила без денег и жилья
Президенту ЦСКА отрезали палец

Регионы

Гробовщики предложили мужчине похоронить живую жену
Пенсионер больше полугода живет с насекомым в голове
Давивший детей на джипе "воспитатель" возмутил Россию
Российскую поэтессу поймали на торговле наркотиками
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru