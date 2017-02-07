Видео старта Конюхова за новым рекордом появилось в Сети

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Конюхов намерен побить мировой рекорд полета на воздушном шаре, продержавшись в воздухе дольше 51 часа, передает ТАСС. Напомним, действующий рекорд составляет 50 часов 47 минут.
Будущий маршрут воздухоплавателя проложен через Ростов Великий и Рязань. Вместе с Конюховым в полет отправился мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло. Через двое с небольшим суток путешественники планируют приземлиться в окрестностях Тамбова.
Примечательно, что для успешного установления мирового рекорда беспосадочного перелета его участникам необходимо избежать пересечения воздушных границ с зарубежными государствами. Между тем траектория движения аэростата во многом зависит от погоды и ветра. Если шар направится в сторону российской границы с Украиной, Белоруссией, Латвией или Литвой, путешественникам придется прервать полет: покидать пределы страны Конюхов не планирует.
Напомним, в июле 2016 года россиянин Федор Конюхов побил рекорд американца Стива Фоссета. Россиянин осуществил кругосветное путешествие за 11 дней. Фоссету для этого понадобилось 13 дней.
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