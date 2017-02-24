В Британии девушку уволили с телевидения за красоту

Молодая жительница Великобритании Эмма Халс была уволена в первые же пять минут своего первого рабочего дня на центральном лондонском телеканале UNIT TV. Сама она утверждает, что причиной стала ее чрезмерная красота.

В том, что красота – страшная сила, причем не всегда служащая делу созидания, на личном примере убедилась 24-летняя жительница Лондона Эмма Халс. Она пришла работать на телеканал UNIT TV, однако уже спустя пять минут ее попросили уйти домой.

Публикация от Emma Hulse (@hulseemma) Фев 15 2017 в 2:05 PST

Мотивом для столь резкого кадрового решения послужил тот факт, что девушка "слишком хорошо выглядит, передает британское издание Mirror. "Вы должны быть на подиуме", – объяснило начальство увольнение.

Публикация от Emma Hulse (@hulseemma) Фев 16 2017 в 3:23 PST

Девушка утверждает, что не пыталась выглядеть вызывающе или слишком ярко. "Да, на мне была помада, но мне не кажется, что я выглядела неуместно. Я была одета в рубашку и брюки. Я действительно считаю, что не выглядела несоответствующим образом", – рассказала Эмма Халс.

Публикация от Emma Hulse (@hulseemma) Фев 7 2017 в 7:58 PST

"Я хорошо управляюсь с камерой, я работаю в разных компаниях и никто не посылал меня домой из-за того, как я выгляжу. Особенно в креативном агентстве вы должны быть свободны, чтобы носить то, что хочется", – уверена девушка.

Публикация от Emma Hulse (@hulseemma) Янв 8 2017 в 4:11 PST

Впрочем, в самой компании утверждают, что причиной увольнения девушки послужил не ее внешний вид. Более того, владелец канала Адам Лаквел заявил, что это решение ыбло принято после трехмесячного испытательного срока.

Публикация от Emma Hulse (@hulseemma) Ноя 4 2015 в 8:03 PST

"Мы чувствовали, что она плохо подходит для нас. Некоторые вещи, которые она делала, не соответствуют политики компании", – объяснил он. "Мы обнаружили, что существуют целый ряд вещей, который нас не устраивали", – добавил Адам Лаквел.

Публикация от Emma Hulse (@hulseemma) Фев 19 2016 в 5:43 PST

Тем не менее, сама девушка уверена, что ее уволили из страха, что своим внешним видом она бы отвлекала от работы других сотрудников. Также она рассказала, что увольнявший ее менеджер попросил у нее личный номер телефона и предложил сходить куда-нибудь выпить.