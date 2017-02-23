Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

Президент России Владимир Путин начал рабочий день 23 февраля с посещения могилы Неизвестного солдата. Глава государства возложил цветы к монументу в память о погибших героях Красной армии.

Церемония была запечатлена на видео Life.ru. В этот же день президент России встретится с офицерами Северного флота, которые отличились при выполнении боевых задач в Средиземном море у берегов Сирии. Ранее планы главы государства раскрыл его пресс-секретарь Дмитрий Песков.