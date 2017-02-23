Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата
Церемония была запечатлена на видео Life.ru. В этот же день президент России встретится с офицерами Северного флота, которые отличились при выполнении боевых задач в Средиземном море у берегов Сирии. Ранее планы главы государства раскрыл его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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