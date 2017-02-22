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Политика

Песков раскрыл планы Путина на 23 февраля

Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
График у главы государства 23 февраля насыщенный. В повестке дня Владимира Путина не только торжественные мероприятия, но и совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
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Президент России в День защитника Отечества возложит венки к Могиле Неизвестного солдата. Владимир Путин 23 февраля также встретится с военными и с руководителями делегаций Военных спортивных игр. В графике российского лидера значится и совещание с постоянными членами Совбеза. А завершит день главы государства традиционный праздничный концерт, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

Российские военные, с которыми встретится в праздничный день Путин, участвовали в морском походе российской корабельной авианосной группы к берегам Сирии. "Они непосредственно завтра награждаться не будут. Но, безусловно, Министерство обороны представляет традиционно особо отличившихся к государственным наградам. Это обычная практика", – сказал Песков.

Корабельная ударная группа Северного флота России, которую возглавил тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", 15 октября 2016 года вышла в район северо-восточной Атлантики. В нее были включены также тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения.

Крейсер "Адмирал Кузнецов". Фото: wikimedia.org

На борту российского авианосца находились более 40 самолетов и вертолетов. Впервые в истории России 15 ноября в бой вступили палубные самолеты Су-33. За два месяца боевой службы летчики морской авиации авиакрыла "Адмирала Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов, поразили более тысячи двухсот объектов международных террористов на территории САР. С кораблей по целям в Сирии были нанесены удары крылатыми ракетами. В феврале группа вернулась в Североморск, напоминает РИА Новости.

Первый весенний месяц также обещает быть весьма насыщенным событиями. Как сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, у Владимира Путина в марте запланировано много контактов с лидерами других государств. Россию посетят президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Южной Осетии Леонид Тебилов, президент Армении Серж Саргсян, а также глава Шри-Ланки Майтрипала Сирисена.

Автор: Игорь Силецкий22 февраля 2017, 16:55

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