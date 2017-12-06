Госдума остановит живодерство при дрессировке собак

Госдума встала на защиту животных от них самих и действий человека, граничащих с живодерством. Депутаты намерены принять закон, который отрегулирует деятельность притравочных станций, где натаскивают бойцовых собак на других зверей – медведей, зайцев, лисиц и волков.

Документ предполагает запрет деятельности контактных притравочных станций как таковых, а также вводит дополнительные требования и ограничения в отношении организаций, которые занимаются дрессировкой собак. Авторы отмечают, что законопроект подразумевает цивилизованное и гуманное отношение к животным, сохранение популяции хищников, не допускает жестокого обращения с ними, при этом не подрывая процессов дрессировки собак охотничьих пород и ловчих птиц.

Кроме того, законопроект четко определяет круг организаций, которые могут предоставлять такие услуги. Как сказано в пояснении, это могут быть только юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые заключили соглашения и имеют закрепленные охотничьи угодья. Это будет способствовать ликвидации "стихийных", действующих вне правового поля испытательно-тренировочных станций.

Документ предлагает определить требования к питомникам и вольерам, в которых содержатся дикие животные, используемые для тренировок собак, а также порядок их содержания и разведения. Согласно законопроекту, конкретные требования будет устанавливать федеральный орган исполнительной власти. Стоит отметить, что в действующем законодательстве притравочные станции не запрещены, хотя их работа неоднократно подвергалась серьезной критике экологов и защитников животных.

Как рассказал в интервью Dni.Ru один из авторов законопроекта Владимир Бурматов, на притравочных станциях занимаются настоящим варварством и живодерством: у дикого зверя вырывают когти и зубы, морят его голодом, обкалывают транквилизаторами, содержат в максимально стесняющей движения клетке, а через какое-то время натравливают на него охотничьих собак, которые рвут его буквально на части. Животное погибает в страшных муках, и считается, что так собаки тренируются на реальном объекте охоты.





Как пояснил депутат, подобные площадки для варварской дрессировки собак расположены в гаражных кооперативах, частном секторе на селе и других местах, а деятельность их владельцев никак не регламентирована. Дикие животные живут чуть ли не в выгребных ямах и питаются отходами, а свидетелями издевательств над животными зачастую становятся дети. Разумеется, ни о какой ветеринарной помощи на полуподпольных притравочных станциях речи не идет.

"Практически во всех странах контактная притравка запрещена, и Россия идет по этому пути. Мы понимаем, что такую деятельность вести необходимо, но только с одним условием – без физического контакта собак с дикими животными", – отметил Бурматов. Он уточнил, что для тренировки охотничьих качеств собак можно использовать гуманные методы притравки: следы из искусственной кожи, норы с прочным стеклом, через которое собаки не могут нанести зверю вреда.





С инициативой принятия документа выступил Вячеслав Володин, а работали над ним сам спикер Думы, его заместители Ольга Тимофеева и Ольга Епифанова, руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, руководитель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, депутаты Владимир Панов и Олег Шеин. Закон был внесен в Госдуму накануне, 5 декабря, а принять его депутаты могут уже до конца этого года.