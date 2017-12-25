Геев назвали причиной ужасного года

Глава католической церкви Австралии архиепископ Энтони Фишер заявил, что гей-браки сделали 2017 год ужасным. По словам христианина, традиционные ценности были оспорены.

"Для людей веры, можно сказать, этот год был annus horribilis (ужасным годом), поскольку наши христианские концепции жизни и любви были оспорены в дискуссиях о браках и эвтаназии, свобода религии в Австралии подвергнута сомнению, а Королевская комиссия нашла ужасающие преступления и их сокрытие в Церкви" – приводит слова Фишера газета The Independent.

С таким заявлением архиепископ обратился к пастве, поздравляя ее с католическим Рождеством. Подводя итоги года Энтони Фишер также рассказал, что сейчас мир нуждается в новой надежде. "В конце другого года потребность в новой надежде объединяет всех нас. Как и у любого года, у этого есть свои проблемы для нашего мира, нашей страны и каждого из нас индивидуально", – обратился к пастве глава церкви. Впрочем, святой отец закончил свою речь на более позитивной ноте: "История Рождества Христова учит: в темном небе есть звезда, среди страхов и неудач есть свет. Рождество повествует о новой надежде".

Энтони Фишер был одним из главных противников принятия закона об однополых браках в Австралии. Несмотря на активное сопротивление священника, в конце 2017 года ЛГБТ сообщество страны отмечало свою победу. Им официально разрешили жениться и выходить замуж.

Это не единственный локальный проигрыш католической церкви. Так, 15 декабря Королевская комиссия по институциональному ответу на сексуальную эксплуатацию детей выпустила доклад. Он показал, что десятки тысяч детей подверглись насилию со стороны священников и работников религиозных организаций.