В Москве установлен второй за сутки температурный рекорд

Столичные синоптики зафиксировали очередной температурный рекорд. Воздух в Москве днем 17 декабря прогрелся до 8 градусов.
"В настоящее время столбик термометра поднялся до плюс восьми градусов, таким образом, побит предыдущий рекорд в семь градусов", – сообщили РИА Новости сотрудники Росгидромета. Температура оказалась на 10-12 градусов выше климатической нормы.
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