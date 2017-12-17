В столичных аэропортах массово задерживают рейсы

Днем 17 декабря в московских аэропортах случилась массовая задержка рейсов. Изменения в расписании коснулись всех воздушных гаваней, кроме Жуковского.
По данным сервиса "Яндекс.Расписания", во Внуково задержано четыре рейса, еще два – отменено. Похожая ситуация сложилась в Домодедово (18 рейсов задержано, четыре – отменено) и Шереметьево (задержано десять рейсов).
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