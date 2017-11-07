В столице открывается зимняя навигация по Москве-реке

Пассажирская навигация по Москве-реке переходит в зимний режим. Об этом сообщил руководитель городского Департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

С 9 ноября перевозки будут осуществлять десять теплоходов ледового класса, передает РИА ФАН. Этот режим будет действовать до апреля 2018 года. "Круглогодичная навигация на Москве-реке – еще одна возможность для горожан и туристов увидеть главные достопримечательности под другим углом в любое время года", – отметил Гуляев.