Крик зрительницы рассмешил симфонический оркестр

В американском городе Реддинг во время концерта классической музыки произошел забавный инцидент. Одна из зрительниц резко крикнула, испугавшись внезапного изменения тональности симфонии.

Казус случился в тот момент, когда оркестр исполнял композицию из балета "Жар-птица" русского композитора Игоря Стравинского. Сначала мелодия была тихой и нежной, но в какой-то момент ее тональность резко изменилась.

От неожиданности одна из зрительниц резко вскрикнула, рассмешив тем самым дирижера и остальных музыкантов. К счастью, даже в такой забавный момент оркестр не сбился и продолжил слажено работать. Запись инцидента, размещенная на YouTube-канале, набрала более 700 тысяч просмотров.