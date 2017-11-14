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Общество

Россияне насмехаются над позором Минобороны

Кадр youtube.com
Пользователи интернета потешаются над проколом пресс-службы Министерства обороны России. Представители ведомства опубликовали скриншот из игры, выдавая это за документальные кадры.
прочитано 605 раз

Теперь в социальных сетях начался настоящий флешмоб – множество людей выкладывают в свои аккаунты кадры компьютерных игр, заявляя, что это очередное "неопровержимое доказательство". Так скриншоты из игры Super Mario bros. уже стал свидетельством участия Александра Лукашенко в совместных российско-белорусские военных учениях, а кадр из мобильного приложения Angry birds – подтверждением бомбардировки американской артиллерией базы сирийских миротворцев под Дамаском.

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Помимо этих кадров, пользователи успели обыграть скриншоты игр Call of Duty, Dota, Heroes of Might ang Magic 3 и множества других. География "документальных свидетельств" продолжает разрастаться. Пользователи интернета "находят свидетельства" учений НАТО в Восточной Европе, посадки российского пилотируемого корабля на поверхность Марса, использования башкирской армией генетически модифицированных конских войск и множества других "достоверных фактов".

Напомним, днем 14 ноября Минобороны России опубликовало в своих официальных аккаунтах в социальных сетях ""неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ". В качестве доказательств представители пресс-службы использовали кадры из игры, выложенные на видеохостинг YouTube, сообщает Meduza. Через некоторое время публикацию удалили, но было уже поздно. 

Автор: Михаил Войцеховский14 ноября 2017, 16:33

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