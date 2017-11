Россияне насмехаются над позором Минобороны

Пользователи интернета потешаются над проколом пресс-службы Министерства обороны России. Представители ведомства опубликовали скриншот из игры, выдавая это за документальные кадры.

Теперь в социальных сетях начался настоящий флешмоб – множество людей выкладывают в свои аккаунты кадры компьютерных игр, заявляя, что это очередное "неопровержимое доказательство". Так скриншоты из игры Super Mario bros. уже стал свидетельством участия Александра Лукашенко в совместных российско-белорусские военных учениях, а кадр из мобильного приложения Angry birds – подтверждением бомбардировки американской артиллерией базы сирийских миротворцев под Дамаском.

Помимо этих кадров, пользователи успели обыграть скриншоты игр Call of Duty, Dota, Heroes of Might ang Magic 3 и множества других. География "документальных свидетельств" продолжает разрастаться. Пользователи интернета "находят свидетельства" учений НАТО в Восточной Европе, посадки российского пилотируемого корабля на поверхность Марса, использования башкирской армией генетически модифицированных конских войск и множества других "достоверных фактов".

Неоспоримое подтверждение бомбардировки американской артиллерией базы сирийских миротворцев под Дамаском pic.twitter.com/gOwaP4NXNI — Лентач (@oldLentach) 14 ноября 2017 г.

Напомним, днем 14 ноября Минобороны России опубликовало в своих официальных аккаунтах в социальных сетях ""неоспоримое подтверждение обеспечения Соединенными Штатами прикрытия боеспособных отрядов ИГИЛ". В качестве доказательств представители пресс-службы использовали кадры из игры, выложенные на видеохостинг YouTube, сообщает Meduza. Через некоторое время публикацию удалили, но было уже поздно.

Неоспоримое доказательство использования башкирской армией генетически модифированных конских войск pic.twitter.com/gVN8A8xfKU — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 14 ноября 2017 г.

Неоспоримое доказательство пыток заключённых в американских концлагерях: pic.twitter.com/Wl5oy9fSRB — antisfen (@antisfen74) 14 ноября 2017 г.

Минобороны РФ предъявило неоспоримое доказательство использования биологического оружия в Сирии pic.twitter.com/iPINp31dIl — MAXIM (@ru_maximonline) 14 ноября 2017 г.