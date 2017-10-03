В Московском зоопарке поселилась гривистая волчица

В Московский зоопарк из Праги привезли самку гривистого волка. Посетители могут увидеть хищницу на старой территории зверинца, в вольере возле лис и красных волков, передает сетевое издание m24.ru.

Как рассказали в зоопарке, волчице полтора года и она любит играть с мячом. У новоиспеченной москвички озорной характер. Кормят ее куриным и перепелиным мясом. Также волчица любит яблоки, груши и бананы.