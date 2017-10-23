Белоруссия объявила в розыск гражданина России

Белорусские следователи объявили в розыск 29-летнего гражданина России, передает газета "Известия". Мужчина является обвиняемым в деле о ДТП в Минске. Ему может грозить до семи лет лишения свободы. Следствие считает, что от правосудия подозреваемый пытается скрыться в Москве.

Сама авария произошла еще 7 октября. Тогда водитель с российским паспортом врезался в такси и скрылся с места аварии. Таксист получил травмы и до сих пор находится в тяжелом состоянии.