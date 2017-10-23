Мажоры прокатились по Москве на экстремальной скорости
Запись экстремального заезда по столице была размещена в группе "Богатые русские дети" в Instagram. Таким образом, можно предположить, что очередные гонки устроил кто-то из московских мажоров.
"Пустая ночная Москва как будто создана для заездов на 250", – гласит подпись к видео. Напомним, что максимально допустимая скорость движения по столичному МКАД составляет 100 километров в час. Таким образом, герой записи явно нарушал установленные правила, создавая потенциально опасную ситуацию на дороге.
Видео вызвало массу негатива у пользователей Сети. Многие комментаторы посчитали, что участники гонок останутся безнаказанными. "Видео от тех, кому плевать на жизнь и безопасность других", "Попутного ветра и паровоз навстречу", – написали подписчики паблика.
Молодая жена довела певца
Легендарному артисту предрекли незавидную долю
В СМИ появилась информация о смене семейного статуса актрисы
Девушка запустила прямую трансляцию, на которой рассказала про тот самый вечер