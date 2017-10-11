Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, начальник правового управления ведомства Борис Едидин и руководителя аппарата Александр Весельчаков стали фигурнтами уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере", передает "Интерфакс". Суд отказался арестовывать Ампелонского и Едидина и помещать Весельчакова под домашний арест. Сообщается, что фигуранты дела отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.