Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, начальник правового управления ведомства Борис Едидин и руководителя аппарата Александр Весельчаков стали фигурнтами уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере", передает "Интерфакс". Суд отказался арестовывать Ампелонского и Едидина и помещать Весельчакова под домашний арест. Сообщается, что фигуранты дела отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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