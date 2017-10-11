Москвичей напугали жутким ливнем

Синоптики Гидрометцентра предупредили, что к Москве приближается циклон, который принесет сперва умеренные, а затем интенсивные осадки, передает Eg.Ru. Уже 14 октября будет дождить. А 15 октября по столице ударит "просто жуткий" ливень, который будет идти всю ночь, рассказала ведущий специалист метеорологической службы Марина Макарова.