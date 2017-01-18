В телефонном разговоре они имитировали его голос
Обнародованы подтверждающие это секретные документы
На покупку алкоголя введут новые ограничения
Кроме того, Минздрав считает необходимым ужесточить ограничительные меры по борьбе с курением. В частности, проект предлагает ввести запрет на продажу алкоголя и табака через интернет.
Разработчики стратегии ЗОЖ до 2025 года уверены, что эти и другие подобные меры позволят существенно сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний. Также Минздрав предлагает ряд механизмов формирования у наших соотечественников приверженности к здоровому питанию и регулярным физическим нагрузкам, передает ТАСС.
На сегодняшний день в России смертность от основных неинфекционных заболеваний составляет 68,5% от общей смертности населения. В тексте стратегии сообщается, что высокие показатели смертности связаны в первую очередь с курением, употреблением алкоголя, отсутствием рационального питания и недостаточной физической активности.
Как писали Dni.ru, российские власти планируют расширить список документов, предъявляемых продавцу при приобретении спиртных напитков. Согласно проекту постановления правительства, 31 марта 2017 года в перечень документов, с помощью которых можно покупать алкоголь, будет включено водительское удостоверение. По словам экспертов, инициатива облегчит жизнь покупателям, а также продавцам и ретейлерам, теряющим из-за таких инцидентов около 1% продаж.
Напомним, что при покупке алкоголя гражданин может предоставить российский или заграничный паспорт, временное удостоверение личности, паспорт моряка или иностранного гражданина, военный билет, вид на жительство или разрешение на временное проживание в России, удостоверение беженца.
Вдовы легендарных актеров отреагировали на откровения артистки
СБУ разрешила певице приехать на похороны бабушки
Супруга обвинила народного артиста в многочисленных изменах
Резидент Comedy Club при свидетелях выбил из рук своей супруги телефон