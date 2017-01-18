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Общество

На покупку алкоголя введут новые ограничения

Фото: GLOBAL LOOK press/Jochen Tack
Минздрав России разработал проект стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года. В числе прочего в нем предлагается введение запрета на продажу алкоголя гражданам моложе 21 года, тогда как сейчас запрет действует для лиц до 18 лет.
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Кроме того, Минздрав считает необходимым ужесточить ограничительные меры по борьбе с курением. В частности, проект предлагает ввести запрет на продажу алкоголя и табака через интернет.

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Разработчики стратегии ЗОЖ до 2025 года уверены, что эти и другие подобные меры позволят существенно сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний. Также Минздрав предлагает ряд механизмов формирования у наших соотечественников приверженности к здоровому питанию и регулярным физическим нагрузкам, передает ТАСС.

На сегодняшний день в России смертность от основных неинфекционных заболеваний составляет 68,5% от общей смертности населения. В тексте стратегии сообщается, что высокие показатели смертности связаны в первую очередь с курением, употреблением алкоголя, отсутствием рационального питания и недостаточной физической активности.

Как писали Dni.ru, российские власти планируют расширить список документов, предъявляемых продавцу при приобретении спиртных напитков. Согласно проекту постановления правительства, 31 марта 2017 года в перечень документов, с помощью которых можно покупать алкоголь, будет включено водительское удостоверение. По словам экспертов, инициатива облегчит жизнь покупателям, а также продавцам и ретейлерам, теряющим из-за таких инцидентов около 1% продаж.

Напомним, что при покупке алкоголя гражданин может предоставить российский или заграничный паспорт, временное удостоверение личности, паспорт моряка или иностранного гражданина, военный билет, вид на жительство или разрешение на временное проживание в России, удостоверение беженца.

Автор: Людмила Фоканова18 января 2017, 21:30

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