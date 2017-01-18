На покупку алкоголя введут новые ограничения

Минздрав России разработал проект стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года. В числе прочего в нем предлагается введение запрета на продажу алкоголя гражданам моложе 21 года, тогда как сейчас запрет действует для лиц до 18 лет.

Кроме того, Минздрав считает необходимым ужесточить ограничительные меры по борьбе с курением. В частности, проект предлагает ввести запрет на продажу алкоголя и табака через интернет.

Разработчики стратегии ЗОЖ до 2025 года уверены, что эти и другие подобные меры позволят существенно сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний. Также Минздрав предлагает ряд механизмов формирования у наших соотечественников приверженности к здоровому питанию и регулярным физическим нагрузкам, передает ТАСС.

На сегодняшний день в России смертность от основных неинфекционных заболеваний составляет 68,5% от общей смертности населения. В тексте стратегии сообщается, что высокие показатели смертности связаны в первую очередь с курением, употреблением алкоголя, отсутствием рационального питания и недостаточной физической активности.

Как писали Dni.ru, российские власти планируют расширить список документов, предъявляемых продавцу при приобретении спиртных напитков. Согласно проекту постановления правительства, 31 марта 2017 года в перечень документов, с помощью которых можно покупать алкоголь, будет включено водительское удостоверение. По словам экспертов, инициатива облегчит жизнь покупателям, а также продавцам и ретейлерам, теряющим из-за таких инцидентов около 1% продаж.

Напомним, что при покупке алкоголя гражданин может предоставить российский или заграничный паспорт, временное удостоверение личности, паспорт моряка или иностранного гражданина, военный билет, вид на жительство или разрешение на временное проживание в России, удостоверение беженца.