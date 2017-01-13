Дешевый самогон вытеснит суррогаты

Перед новогодними праздниками страну постигло две катастрофы. В Сочи разбился Ту-154 с артистами ансамбля им. Александрова. А за несколько дней до авиакатастрофы в Иркутске погибло несколько десятков человек – они выпили экстракт для ванн "Боярышник".

Эту историю прокомментировал даже Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции, а политики всех уровней начали предлагать свои методы борьбы со смертностью от суррогатного алкоголя. Предложения звучали разные. От введения акцизов на парфюмерию до продажи валокордина, йода и зеленки по рецептам.

К Новому году не успели, но вот уже скоро Госдума рассмотрит законопроект правительства о борьбе с некачественным алкоголем, дата круглого стола уже назначена. И среди мер, конечно, введение акцизов, ужесточение законодательства и прочие карательные меры.

Меня удивляет одно. Почему мы научились применять отличные асимметричные меры в обороне, во внешней политике, но с умными решениями во внутренней политике у нас явные проблемы. На все один ответ – запретить, наказать, покарать...

На самом деле, можно сказать уже сейчас – предлагаемые запреты ситуацию никак не улучшат. Ведь в данном случае люди покупали не медицинскую настойку боярышника в аптеке. Они покупали экстракт для принятия ванн. Они его покупали много раз, просто в свой последний раз купили поддельный. Вдумайтесь – это был поддельный экстракт для ванн, в котором вместо этилового спирта был ядовитый метанол.

Это была подделка, но не водки или лекарства. Поэтому продажа валокордина по рецептам и раньше эту ситуацию бы не решила.

Далее. Вы помните, что вообще пьют кроме настойки боярышника, дешевого одеколона и лосьона "Огуречный"? Средства для полости рта, эссенции для лимонадов, освежители воздуха и прочие аэрозоли, антистатик "Лана" – это из очевидного. Из неочевидного – зубную пасту и клей БФ. Говорят, тормозную жидкость тоже можно. А ее, как и антистатик или освежитель воздуха, по рецепту не продашь. Так как же сделать так, чтобы народ перестал пить средства для ванн и огуречные лосьоны? Есть ли асимметричное решение?

Ответ прост. Разрешить продажу самогона. Я не шучу. Помните антиалкогольную кампанию Горбачева? Тогда и цены подняли, и за самогоноварение карали, и водку продавали с 14 часов. Помогло? Нет, только возросло количество смертей от суррогатного алкоголя, а из парфюмерных отделов исчез "Тройной" одеколон.

Сейчас из-за высоких акцизов даже самый дешевый алкоголь бедным слоям населения недоступен. Они же не от жадности этот "Боярышник" покупают. А потому что флакон почти что чистого спирта стоит 30 рублей, а самая дешевая бутылка водки в 10 раз дороже.

Нужен бы был им этот боярышник, если бы люди могли купить водку по примерно такой же цене?

Самогоноварение сейчас разрешено, если речь не идет о торговле самогоном. Аппараты есть в свободной продаже, за изготовление домашнего алкоголя для личных нужд не предусмотрено никакой административной или уголовной ответственности. Вместе с тем, в той же Европе (есть примеры и во Франции, и в Австрии, и в Германии) домашним алкоголем разрешается торговать. Как правило, речь идет о продукте, который сделан из выращенных на этой территории фруктов. Производитель обязан приобрести лицензию, взамен он получает право на продажу своей продукции в местных магазинах.

Государство ничего не теряет. Не надо снижать акцизы - те, кто покупает официальный алкоголь в магазинах или супермаркетах, не изменят своим привычкам. Продажи не упадут. Продажа самогона рассчитана на очень узкую прослойку людей, которые не идут в магазин, а идут на рынок за средством для ванн. Много их? Трагедия в Иркутске показала нам эту социологию – 120 погибших и пострадавших на 600-тысячный город. Это две сотых процента. И если им вместо раствора для ванн дать возможность покупки качественного домашнего самогона, то в прибыли останутся все.

В первую очередь, фермеры и владельцы небольших сельхозхозяйств, которые смогут из излишков выращенной продукции производить алкоголь и тем самым пополнять свой не слишком богатый бюджет. Люди получат дешевый качественный алкоголь. Государство ничего не потеряет в своих доходах, но сохранит десятки, а то и сотни жизней, уносимых "Боярышником" и прочими антистатиками.

И далее. Популярность фермерских магазинов, крафтового пива показала – люди устали от заводской продукции и с радостью готовы пробовать все, что им предоставит небольшой производитель. Но крафтовым может быть не только пиво, но и более крепкий алкоголь. А вместе с ним могут появиться и небольшие питейные заведения с недорогим алкоголем. Ведь пить настойки и наливки с друзьями в заведении все же гораздо душевнее, чем лакать огуречный лосьон в подворотне.