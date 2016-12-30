Сексологи дали советы на новогоднюю ночь

Врачи-сексологи советуют в новогоднюю ночь делать массаж горячими мандаринами. А постель эксперты рекомендуют превратить в большой "сугроб".

Сексолог, программный директор Центра семейного образования Secrets Валерия Агинская считает, что Новый год – самое время для экспериментов. И если вы долго не решались предложить своей половинке что-то новое, то в новогоднюю ночь ваш намек будет воспринят благожелательно.

Одна из замечательных секс-идея для Нового года – массаж горячими мандаринами. Прежде чем начать делать его, фрукты нужно нагреть в горячей воде.

Сексолог отмечает, что массаж можно делать двумя способами: очищенным или целым мандарином. Во втором случае стоит воспользоваться массажным маслом. "Рекомендуем проводить массаж сверху вниз, заканчивая пальцами стоп", – цитирует Агинскую агентство городских новостей "Москва".

По ее словам, не нужно включать в новогоднее меню жирные тяжелые блюда, поскольку они не способствуют сексуальному настрою. Она посоветовала выбирать те, что обладают природными возбуждающими свойствами – устрицы, рыбу.

Кроме того, сексолог порекомендовала поиграть и превратить постель в большой "сугроб". Его можно сделать сухим снегом в аэрозольных баллонах, добавить конфетти и серпантин. Еще одной сексуальной игрой может стать слизывание под бой курантов написанных съедобной краской на теле партнера желаний.