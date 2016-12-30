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Самые странные новогодние традиции

Фото: Дни.Ру
"Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция", – каждый год перед главным зимним праздником говорит россиянам практически со всех телеканалов Женя Лукашин из культовой советской "Иронии судьбы, или С легким паром". Оказывается, в других странах есть не менее странные традиции.
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Надеть разноцветное нижнее белье

Фото: GLOBAL LOOK press

У жителей Мексики, Бразилии, Боливии и остальной части Южной Америки есть традиция надевать в новогоднюю ночь разноцветное белье. При этом оно должно быть непременно ярким.

Жители верят, что надевая разноцветное белье, они таким образом приманивают удачу и любовь в наступающем году. Красный цвет означает удачу в любви, а желтый символизирует богатство и деньги.

Празднование нового года на кладбище

Фото: GLOBAL LOOK press\Fernando Lavoz

Есть в Чили маленький городок Талька, известный благодаря необычной и жутковатой традиции отмечать Новый год. Местные жители празднуют его со своими умершими родственниками.

Двери кладбища для жителей города открываются в 23 00. На кладбище включают классическую музыку и зажигают приглушенные огни. Традиция родилась относительно недавно – в 1995 году, и нашла отклик среди чилийцев.

Сжигание чучел

Фото: GLOBAL LOOK press\effigy burning

В Эквадоре есть новогодняя традиция, идентичная Масленичной. Жители страны делают чучела, а в полночь их сжигают. Куклы, сделанные почти в человеческий рост, наполняют газетами, щепками и другой ветошью, а затем наряжают.

Согласно поверью, этот обряд разрушает все плохое, что произошло за уходящий год. Кроме того, чучело у эквадорцев символизирует невезение. Сжигая его, местные верят, что грядущий год будет счастливей и удачливей предыдущего.

 "Ужин для одного" 

Фото: GLOBAL LOOK press\Dinner one

В Германии с 1972 года соблюдается традиция – смотреть в канун Нового года одну и ту же программу. Те же диалоги, те же сценарии и ничего нового.

Каждый год в полночь немцы смотрят британское шоу "Ужин для одного" (Dinner for One). Происхождение этой традиции неизвестно, но она настолько популярна, что ее назвали "одинаковой ежегодной процедурой". Немцам самим нравится смотреть шоу. Очень напоминает нашу негласную традицию - смотреть в канун Нового года "Иронию судьбы или С легким паром", не так ли?..

Разбитая посуда у двери соседа

Фото: GLOBAL LOOK press

Странная новогодняя традиция существует и в Дании. Местные бросают посуду к двери соседа. Интересно, что соседи на это не злятся, а наоборот, радуются и отвечают тем же.

Семья с самой большой горой разбитой посуды считается самой счастливой и удачливой. Это означает, что у нее много верных и преданных друзей.

"Правило первой ноги"

Фото: GLOBAL LOOK press

Англичане и шотландцы, как люди консервативные, придерживаются древней приметы "первой ноги", привитой еще кельтами 1500 лет назад. Якобы, в новом году счастье и достаток будут с тем, чей порог в новом году первым переступит молодой симпатичный мужчина-брюнет.

В его карманах должны быть как минимум деньги. Полный джентльменский набор изобилия включает в себя соль, каменный уголь и краюху хлеба, а лучше – фляжку виски. 

Кормление петухов с рук

Фото: GLOBAL LOOK press

Белорусские любительницы фольклора любят в Новый год кормить петухов с рук. Перед голодной птицей выстраивается ряд девиц, желающих выйти замуж.

К кому петух подойдет и начнет клевать зерно с руки, та и пойдет под венец раньше всех подруг. Связано это с тем, что петух символизирует мужское начало.

Автор: Людмила Фоканова30 декабря 2016, 19:22

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