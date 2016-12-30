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Кто стал фавориткой Огненной Обезьяны

Ксения Собчак. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Год Красной Огненной Обезьяны, безусловно, был насыщен множеством громких событий. И в центре большинства из них оказывались именно женщины – яркие, харизматичные, талантливые. Dni.ru отобрали семь наиболее влиятельных представительниц прекрасного пола, оставивших значимый след в уходящем году.
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Ксения Собчак

Пожалуй, самым неожиданным событием года стало материнство эксцентричной светской львицы Ксении Собчак. Телеведущая долгие годы позиционировала себя как убежденную чайлдфри, позволяя себе довольно резкие негативные высказывания в адрес детей.

Именно поэтому журналисты и поклонники Ксении не сразу поверили в ее беременность. Все девять месяцев внимание к ведущей не утихало. Пользователи до последнего спорили о том, настоящий ли у Собчак живот, и кто отец ее будущего ребенка.  

Ну а роды теледивы оказались более громким и значимым событием, чем вручение кинопремии "Оскар". Напомним, Собчак родила первенца 18 ноября около пяти часов утра. Малыш появился на свет ростом 52 сантиметра и весом 3350 граммов. 

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Shan Yuqi

Ангела Меркель 

В 2015 году эксперты неоднократно подписывали "приговор" канцлеру Германии Ангеле Меркель, считая, что ее политической карьере пришел конец. Однако в 2016 году политик вновь продемонстрировала железную хватку, заявив, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на четвертый срок правления.  

Скандальный журнал Charlie Hebdo даже опубликовал карикатуру, в которой сравнил Меркель с отремонтированным Volkswagen. Вместе с тем, 2016 год прошел для канцлера все в той же атмосфере острой критики и насмешек, поскольку Германия продолжает страдать из-за чрезмерной толерантности канцлера к беженцам.  

Хиллари Клинтон. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs

Хиллари Клинтон

Другая политическая героиня этого года – американская железная леди Хиллари Клинтон. Представитель Демократической партии США с достоинством выдержала напряженную предвыборную гонку, даже несмотря на довольно серьезные проблемы со здоровьем. И пусть Хиллари уступила президентское кресло Дональду Трампу, для миллионов американских женщин она навсегда останется эталоном феминизма и силы духа.  

Меланья Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs

Меланья Трамп

Пожалуй, внимание к предвыборной кампании Клинтон – ничто, по сравнению с той волной скандалов и споров, которая развернулась вокруг будущей первой леди США – Меланьи Трамп. Сексапильная супруга Дональда Трампа взбудоражила весь мир своими яркими нарядами, откровенными фотосессиями и идеальной внешностью.

Автоматически люди разделились на ярых противников и преданных поклонников Меланьи. Первые уверены, что красотка не достойна носить звание первой леди и наверняка не справится со своими обязанностями. Другие (и их меньшинство) считают, что осуждать Меланью за красоту – признак зависти и недалекого ума. Ну а кто из них окажется в итоге прав, покажет будущий год.     

Надежда Савченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Wiktor Dabkowski

Надежда Савченко

Украинского депутата и бывшую летчицу Надежду Савченко невозможно заподозрить в легкомысленности или спекулировании сексапильностью. Зато она может похвастаться другими, более вычурными, способами поднять свой политический рейтинг.

Карьера Савченко резко пошла в гору в конце мая текущего года, после того как указом президента России Владимира Путина она была освобождена из российской тюрьмы. С тех пор депутат стала настоящей героиней своей страны и постоянным объектом для насмешек в иностранных СМИ. Савченко не устает эпатировать публику – то нарочито маскулинным поведением, то босыми ногами, то резкими высказываниями. Впрочем, пока заслуги эксцентричного депутата ограничиваются лишь громкими лозунгами.    

Анджелина Джоли. Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons 

Анджелина Джоли 

В шоу-бизнесе роль женщины года по праву принадлежит пышногубой красотке Анджелине Джоли. Актриса и раньше регулярно оказывалась в центре внимания, однако ее развод с Брэдом Питтом стал настоящим шоком для всех поклонников звезды.

После того как эталонная парочка "Бранджелина" внезапно распалась, в СМИ поползли слухи о том, что Джоли совсем не так идеальна, как считали ее поклонники. Так, например, Питт неоднократно заявлял, что у актрисы проблемы с эмоциональным самоконтролем и он не хотел бы, чтобы дети жили с ней. Кроме того, по словам блондина, бывшая супруга жутко ревнива и явно имеет садомазохистские наклонности в сексе. 

Мария Шарапова. Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images

Мария Шарапова

Марию Шарапову можно назвать Главной героиней-2016 в спорте. Именно российская теннисистка стала первой жертвой грандиозного допинг-скандала, который преследовал наших спортсменов на протяжении всего года. 

В конце февраля в крови Шараповой обнаружили препарат мельдоний, который был внесен в реестр запрещенных с 1 января. Спортсменка заявила, что принимала лекарство в качестве профилактики диабета и для восполнения дефицита магния. 

Автор: Леся Быкова30 декабря 2016, 13:29
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