На Москву надвигается мощный снегопад

В ночь на 21 декабря российскую столицу накроет очередной природный катаклизм. Метеорологи предупреждают: на Москву надвигается снежная буря.

В столичном метеобюро сообщили, что снегопад начнется поздно вечером во вторник, 20 декабря, передает "Интерфакс". Ожидается, что к утру 21 декабря в регионе выпадет до четырех миллиметров осадков. Днем ожидается еще до двух миллиметров.

По данным синоптиков, снегопад будет сопровождаться порывами ветра до 12-17 метров в секунду. Кроме того, в ночь на 20 декабря в Москве похолодает. Температура в городе понизится до десяти градусов мороза, а по области – до -12.

В настоящее время высота снежного покрова в столице достигает 23-24 сантиметров. Напомним, с начала декабря в Москве выпал 31 миллиметр осадков. Это составляет 55% месячной нормы.

Ранее синоптики предупредили, что в последнюю ночь 2016 года по столице ударит лютый мороз. Как писали Dni.Ru, по данным метеорологического центра Gismeteo, днем 31 декабря в Москве будет солнечно и очень холодно – до -28 градусов. А ночью, когда многие выйдут на улицу на традиционные новогодние гулянья, столбик термометра упадет еще ниже – до -33 градусов.

Напомним, что в нынешнем году морозы атаковали Москву уже 28 ноября. Синоптики предупреждали, что погода будет неустойчивой до 20 декабря, после чего зима окончательно вступит в свои права.