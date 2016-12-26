Какая погода ждет москвичей на Новый год

Синоптики Гидрометцентра России составили предварительный прогноз погоды на новогоднюю ночь в Москве. По их мнению, с 31 декабря на 1 января будет достаточно тепло.

Ожидается, что температура воздуха в столице составит от 0 до -7 градусов, сообщил ТАСС директор метеослужбы Роман Вильфанд. Он добавил, что возможны также небольшие осадки.





"Существенного снега не прогнозируем, будут небольшие осадки, но ночь будет вполне теплая, дневная температура 1 января не будет существенно отличаться от ночной ", – сказал Вильфанд. Руководитель метеослужбы отметил, что атмосферная картина на данный момент позволяет делать некоторые выводы относительно погоды в праздничную ночь.





Что касается этой недели, то синоптики прогнозируют, что с понедельника до вторника атмосферное давление будет понижаться. Температура при этом будет колебаться не очень значительно – от -1 до -4 градусов.





Новогодняя сказка��❄️#зимавмоскве Фото опубликовано Vitalina Semenyuk (@semenyuchka) Дек 25 2016 в 10:02 PST





"Днем во вторник, когда давление будет самое низкое, температура будет просто положительная. Мы прогнозируем, что в Москве будет до +2 градусов, по области – даже до 3 градусов тепла", – добавил директор Гидрометцентра. По словам Вильфанда, в ближайшие дни не исключены осадки в виде небольшого мокрого снега, а во вторник даже возможен дождь.





Затем в столичном регионе температура начнет постепенно понижаться. В среду 28 декабря ожидается отрицательная температура, похолодает до -5 градусов в течение суток. В четверг ночью столбик термометра опустится на отметку 6-7 градусов мороза. Дневные температуры при этом составят около -5 градусов.









Однако уже днем 30 декабря температура начнет постепенно повышаться. Это, по мнению метеорологов, связано с перемещением атлантических потоков теплых воздушных масс. Далее в пятницу температура днем будет около нулевой отметки.





"В субботу, 31 декабря, ночью будет от 1 до 6 градусов мороза, днем ожидается около 0 градусов, а в новогоднюю ночь с вероятностью до 80% температура будет от 0 до -7 градусов и переменная облачность с небольшими осадками", – добавил глава Гидрометцентра. Затем, начиная со 2 января, ожидается понижение температуры.





Напомним, ранее синоптики избегали озвучивать прогноз погоды в столице в новогоднюю ночь. Как писали Dni.Ru, директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд отказался раскрыть, какой будет погода на Новый год. Он аргументировал свой решение тем, что "должна быть интрига".





"Было бы скучно, если бы все заранее было прописано, должна же быть интрига, загадка в жизни. Числа 25-26-го начнем информировать об этой загадке", – сообщил руководитель метеослужбы, отвечая на вопрос о прогнозе на Новый год.