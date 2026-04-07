18:58Эта ошибка во время сна может привести к фатальным последствиям
Эта ошибка во время сна может привести к фатальным последствиям

Смартфон под вашей подушкой – это не просто вредная привычка, а настоящая бомба замедленного действия.

Мы привыкли не выпускать гаджеты из рук ни на минуту. Засыпаем под ленту новостей или сериал, а потом просто прячем работающий мобильник под голову. Нам кажется, что так удобнее — и будильник под самым ухом, и рука всегда рядом, если вдруг придет важное сообщение. Но на самом деле это огромная ошибка, которая может стоить вам здоровья. Ваш телефон никогда не спит по-настоящему. Даже когда экран погас, он продолжает "общаться" с вышками сотовой связи и спутниками.

Чтобы поймать сигнал и обновить данные в приложениях, аппарат постоянно излучает радиочастотные импульсы. Когда это происходит в паре сантиметров от вашего виска, мозг получает мощную лишнюю нагрузку. Наш мозг — штука крайне нежная и чувствительная к любым полям. Ему совершенно не нужен этот бесконечный фоновый шум, когда он пытается восстановиться после тяжелого рабочего дня. Исследования показывают, что такое соседство может вызывать головные боли, хроническую усталость и даже проблемы с памятью.

Есть и чисто физическая опасность, о которой многие почему-то забывают. Смартфон под вашей подушкой — это не просто вредная привычка, а настоящая бомба замедленного действия. Любой современный гаджет во время работы или фоновой загрузки обновлений заметно нагревается. Под плотной подушкой теплу просто некуда уходить. Ткань и наполнитель работают как термос, удерживая жар внутри. В лучшем случае телефон просто перегреется и быстро выйдет из строя, лишив вас дорогой техники. В худшем — литий-ионный аккумулятор может вздуться или даже взорваться. Случаев, когда постель вспыхивала среди ночи из-за перегретого устройства, в новостях полно.

Кроме того, такая близость к экрану напрочь убивает качество вашего отдыха. Синий свет от дисплея, который мы видим перед самым засыпанием, подавляет выработку мелатонина. Это тот самый гормон, который отвечает за нормальный сон и восстановление каждой клетки вашего тела. В итоге утром вы чувствуете себя разбитым и вялым, хотя формально проспали положенные восемь часов. Ваш организм просто не успевает войти в фазу глубокого сна из-за электронных раздражителей рядом.

Самое простое решение — убрать телефон хотя бы на тумбочку. А еще лучше — положить его на стол в паре метров от кровати. Связь никуда не денется, будильник вы все равно услышите, но зато мозг получит долгожданную тишину и безопасность. Здоровье стоит того, чтобы сделать один лишний шаг до телефона утром. Перестаньте рисковать собой и своим домом ради сомнительной привычки проверять уведомления среди ночи.

7 апреля 2026, 18:58
"Как будто ты идешь в музей": Карина Истомина раскрыла интимные подробности жизни с Федором Смоловым
Жена известного футболиста честно призналась, чем отличается секс с профессиональным спортсменом от свиданий с "простыми смертными". Карина Истомина никогда не лезла за словом в карман.

"Стал посмешищем": Роза Сябитова жестко высказалась о позоре Дмитрия Диброва
"Стыдно, когда известные люди обнуляются и превращаются в объект для насмешек". История развода Дмитрия Диброва и его молодой супруги Полины продолжает обрастать новыми подробностями.

Бетон вместо сада, бытовые ножи вместо шпаг: Олег Долин превратил "Ромео и Джульетту" в страшную драму о современной жестокости
Режиссер напрочь отказался от красивых декораций. В Театре Вахтангова прогремела премьера, от которой у многих зрителей пошли мурашки по коже.

Экстренная госпитализация в Беверли-Хиллз: что на самом деле случилось с молодой женой Александра Цекало
Дарина Эрвин опубликовала пугающий снимок прямо из клиники, где она выглядит совершенно изможденной. Поклонники 65-летнего продюсера Александра Цекало не на шутку перепугались, увидев новые кадры в блоге его супруги.

Шанс выжить вырос в разы: в России начали бесплатно колоть уникальные онковакцины по полису ОМС
Теперь за право на жизнь не нужно платить миллионы – лекарство будут делать из клеток самого больного. Медицина в России сделала огромный шаг вперед, о котором раньше только мечтали.

