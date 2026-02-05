Как оформить семейную ипотеку по новым правилам – изменения в законе вступили в силу

В России вступили в силу новые правила получения семейной ипотеки. Многие семьи, которые надеялись воспользоваться предыдущими условиями, вынуждены учитывать нововведения.

Одно из главных изменений заключается в том, что теперь можно оформить только один ипотечный кредит на семью, тогда как раньше каждый супруг мог получить отдельный займ, если их доходы это позволяли. Льготная семейная ипотека с фиксированной ставкой в 6% оставалась единственным оптимальным вариантом для многих россиян.

По данным экспертов, именно эта программа стала основным двигателем спроса на рынке недвижимости. Бизнес-консультант Илья Русяев рассказал, что полная стоимость ипотечного кредита в разных банках варьируется от 19,3% до 31,5%, а средневзвешенная ставка по жилищным кредитам составляет всего 7,9%. Основная причина такого разброса — активное использование льготных программ, особенно семейной ипотеки.

Декабрьский бум обращений за семейной ипотекой стал следствием ожидания новых правил. Экономист Юлиан Овечкин отметил, что объем выдачи ипотеки в конце прошлого года подскочил в некоторых регионах на 40%. Однако теперь, когда возможность получения двух кредитов на семью исчезла, рынок ожидает сокращения совокупного спроса на 20−30%.

Кроме того, нововведения касаются и так называемой "донорской ипотеки". Ранее заемщик с правом на льготу мог выступить созаемщиком для друзей или коллег, не имеющих такого права. Теперь же любое имя в договоре будет считаться использовавшим право на льготную ипотеку.

Тем не менее, есть и положительные изменения. Для покупателей дорогих квартир, стоимость которых превышает лимиты для семейной ипотеки (12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 6 миллионов рублей для остальных регионов), появилась возможность рефинансирования. Ранее это было практически невозможно из-за отсутствия разделения кредита на льготную и коммерческую части. Теперь же заемщики смогут сохранить 6% для той части долга, которая укладывается в лимит.