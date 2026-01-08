Тест: угадайте знаковый фильм из СССР по крылатой фразе

Их используют как шутливые комментарии или серьезные оценки, придавая разговорам особый колорит. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните крылатые фразы из знаковых картин СССР.
1. "Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности".
А) Джентльмены удачи
Б) Петровка, 38
В) Место встречи изменить нельзя
2. "Что с нами делает время? Ты помнишь, какая она была?".
А) Служебный роман
Б) Тот самый Мюнхгаузен
В) Гараж
3. "Вот иду я красивая по улице, а мужики вокруг так и падают, так и падают… И сами в штабеля укладываются!".
А) Москва слезам не верит
Б) Девчата
В) Самая обаятельная и привлекательная
4. "Я не трус, но я боюсь".
А) Полосатый рейс
Б) Самогонщики
В) Кавказская пленница
5. "А может, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?".
А) Двенадцать стульев
Б) Золотой теленок
В) Кин-дза-дза
Правильные ответы:
1. — А) Джентльмены удачи
2, — А) Служебный роман
3. — Б) Девчата
4. — А) Полосатый рейс
5. — А) Двенадцать стульев