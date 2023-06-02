Наталья Бочкарева раскрыла пол третьего ребенка

Появившись на канале "Россия 1", Наталья Бочкарева рассказала об изменениях в своей жизни.



Актриса Наталья Бочкарева, известная публике по роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе" стала гостьей последнего выпуска шоу "Жизнь и судьба" Бориса Корчевникова. В ходе программы она затронула тему личной жизни и семьи.

Как уже стало известно в середине весны, Наталья вновь стала мамой. Однако пол малыша она держала в секрете. Устав хранить тайну, актриса раскрыла пол третьего ребенка и его имя. Родила она мальчика и назвала его Александром.

Выбранное имя, подчеркнула Наталья Бочкарева – не случайность. Дело в том, что еще несколько лет назад женщина призналась, что счастлива была бы вновь почувствовать биение маленького сердечка. Оставила она это на волю Божью: если суждено, то обязательно станет мамой.

И вот, прямо перед беременностью она оказалась в монастыре святого Александра Свирского. Как только она приложилась к мощам, в голове ее промелькнула мысль: хочу ребенка. Позже, узнав о грядущем прибавлении, она сразу же решила, что назовет своего сына в честь святого.

"Для меня этот ребенок — чудо", – поделилась светившаяся Наталья Бочкарева с Борисом Корчевниковым.

Напомним, что есть у актрисы и старшие дети: погодкам Ивану и Марии сейчас 16 и 15 лет. Их Наталья родила в браке с адвокатом Николаем Борисовым. Младший же ребенок Натальи Бочкаревой рожден, по слухам, от ее личного помощника, с которым, как некоторые утверждают, она заключила брак.