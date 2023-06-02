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Наталья Бочкарева раскрыла пол третьего ребенка

Наталья Бочкарева раскрыла пол третьего ребенка
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Появившись на канале "Россия 1", Наталья Бочкарева рассказала об изменениях в своей жизни.

Актриса Наталья Бочкарева, известная публике по роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе" стала гостьей последнего выпуска шоу "Жизнь и судьба" Бориса Корчевникова. В ходе программы она затронула тему личной жизни и семьи.

Как уже стало известно в середине весны, Наталья вновь стала мамой. Однако пол малыша она держала в секрете. Устав хранить тайну, актриса раскрыла пол третьего ребенка и его имя. Родила она мальчика и назвала его Александром.

Выбранное имя, подчеркнула Наталья Бочкарева – не случайность. Дело в том, что еще несколько лет назад женщина призналась, что счастлива была бы вновь почувствовать биение маленького сердечка. Оставила она это на волю Божью: если суждено, то обязательно станет мамой.

И вот, прямо перед беременностью она оказалась в монастыре святого Александра Свирского. Как только она приложилась к мощам, в голове ее промелькнула мысль: хочу ребенка. Позже, узнав о грядущем прибавлении, она сразу же решила, что назовет своего сына в честь святого.

"Для меня этот ребенок — чудо", – поделилась светившаяся Наталья Бочкарева с Борисом Корчевниковым.

Напомним, что есть у актрисы и старшие дети: погодкам Ивану и Марии сейчас 16 и 15 лет. Их Наталья родила в браке с адвокатом Николаем Борисовым. Младший же ребенок Натальи Бочкаревой рожден, по слухам, от ее личного помощника, с которым, как некоторые утверждают, она заключила брак.


2 июня 2023, 12:20
Наталья Бочкарева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Жизнь и судьба", Россия 1✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Смелые наряды Бочкаревой и Андреевой

В кинотеатре "Иллюзион" прошла церемония вручения премии "Событие года" по версии издания The Hollywood Reporter Russia, наградившего звезд кино– и телеиндустрии. Актриса Наталья Бочкарева поразила коллег впечатляющим декольте, а 54-летняя ведущая Екатерина Андреева, ставшая "Телевизионной персоной года", удивила стильным "молодежным" нарядом
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Леонид Ярмольник, Екатерина и Александр Стриженовы
Екатерина Волкова, Никита Тарасов и Юлия Пересильд
Азиза и Дарья Поверенова
Вера Глаголева, Ирина Лачина и Юлия Ковальчук
Лиза Арзамасова и Эвелина Бледанс
Маша Шалаева и Ангелина Вовк
Елена Ханга и Зара
Агния Кузнецова и Максим Виторган
Алексей Гуськов и Лидия Вележева, Евгений Стеблов
Василий Лановой, Мария Максакова и Денис Вороненков
Егор Корешков ("Мужской кинообраз года") и Юлия Пересильд ("Женский кинообраз года")

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