Александр Балуев невольно сорвал громкую премьеру

Петросян о своей госпитализации Тесты Похороны Валентина Юдашкина Игры Сонник

Топ новостей недели

Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка ЮдашкинаМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина "Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти ЮдашкинаК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина Перебрался за океан: Алексей Панин покинул ИзраильПеребрался за океан: Алексей Панин покинул Израиль

Лента новостей

Воскресенье 14 мая

12:47Билан и Лазарев появились на совместном фото после слухов о разладе из-за шоу "Маска" 11:13Александр Балуев невольно сорвал громкую премьеру 08:05Эти два вопроса защитят вас от телефонных мошенников 06:35Врач и программист: кого может оставить без работы искуственный интеллект? 02:11Брошенная на произвол судьбы собака с щенками обрела новый кров – видео 02:02Бал у Сатаны: на "Евровидении" Украину лишили долгожданной победы из-за Швеции 00:01Не "Полицейским с Рублевки" единым: самые захватывающие сериалы про ментов 22:11Эксперт оценила пухлые губы Сергея Зверева 20:04Из грязи в князи и снова в грязь: что погубило империю Блиновской 19:26Ольга Орлова сияет от счастья на крещении дочери 17:07Любовь Успенская поделилась воспоминаниями о трагедии с Джоном Ленноном 15:30Прилучный и Брутян показали кадры с тайной свадьбы 14:26Юлия Пересильд похвалила мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" 14:00Вернувшаяся в Россию коллега Хаматовой рассказала об адаптации детей: Много друзей 13:16 Умер "отец" современного телевидения Эдуард Сагалаев 12:50Вайкуле оценила жест Пескова в отношении Пугачевой 08:32Принц Гарри вернется в Британию ради судебного разбирательства 06:26Где выгоднее брать жилье без отделки 04:08В Сети стал вирусным видеоролик с испугавшимся ламантинов псом 02:11Какая инфраструктура нужна рядом с ЖК 00:07Врач рассказала, как избежать отеков по утрам 22:00В центре Москвы в квартире нашли тела женщины и ее сына 21:00Житель Москвы впал в кому после выпитого стакана пива 19:50В Москве при посадке самолета неизвестные лазерным лучом ослепили экипаж 18:20Певица Слава в подробностях рассказала о крестинах своего внука 16:30В России задумались об изменении требований к строительству частных домов 15:20Жена Диброва поделилась трудностями семейной поездки в Африку 13:50Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина 13:30Помощница сообщила об отъезде Пугачевой из России 12:50Берите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой 12:10Стало известно о состоянии госпитализированного с инсультом Глеба Панфилова 11:51Скончался актер Олег Севастьянов 11:50Всем русским модникам: какой наказ дал Юдашкин перед смертью 11:41"Детская Новая волна – 2023": от Краснодара до Владивостока 11:10Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк 10:20Пропавшую звезду "Улиц разбитых фонарей" опознали в реанимации после избиения 10:15В подмосковном Дзержинске горит склад покрышек 10:00Премьера и дебют: новый клип Николая Баскова 09:30Стало известно место лечения Романа Костомарова 08:40Джонни Депп снимет фильм с Аль Пачино в Будапеште 08:20Как связаны головная боль и проблемы с ЖКТ 08:00Четыре правила работы с токсичным начальником: Как избежать манипуляций и интриг? 06:39К чему привел запрет ипотеки под 0% 04:18Спрос на новостройки у воды вырос на 60% 02:27Чем опасна излишняя чистоплотность: объяснил психотерапевт 00:01Королевские манеры: 8-летняя дочь Кейт Миддлтон восхитила британцев 23:50В Москве женщина расправилась с собственным ребенком 22:00Жена опровергла информацию о перевозе Костомарова за границу 21:50Врач назвала возраст до 30 лет оптимальным для успешного вынашивания ребенка 21:00Почему мужчины уходят? Психотерапевт дала совет брошенным женщинам
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Александр Балуев невольно сорвал громкую премьеру

Александр Балуев невольно сорвал громкую премьеру
312

Долгожданная премьера спектакля "Мещане" была отменена из-за болезни Александра Балуева.

Дебют на сцене "Современника" должен был стать для 64-летнего Александра Балуева исполнением давней мечты. Но судьба распорядилась иначе. Актер внезапно заболел перед премьерой спектакля "Мещане". На постановку были распроданы все билеты. Это стало настоящим шоком для множества поклонников театрального искусства и многих друзей и коллег актера.

Как стало известно, Балуев почувствовал себя неважно и начал жаловаться на недомогание сразу после своего выступления на мероприятии, посвященном награждению Национальной премией в области адвокатской деятельности и адвокатуры. Александру стало плохо, и его сразу отправили в больницу. А в анализах были найдены опасные бактерии, очень похожие на те, от которых серьезно пострадал олимпийский чемпион Роман Костомаров. Напомним, что знаменитому фигуристу пришлось ампутировать обе стопы и кисть одной руки.

Однако на данный момент, некротических инфекций мягких тканей у артиста удалось избежать. Его друзья и коллеги надеются, что он поскорее поправится, и премьера спектакля "Мещане", по произведению Максима Горького, перенесенная на 18 мая, состоится.

14 мая 2023, 11:13
Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Экспресс газета✓ Надежный источник

По теме

Горько видеть таким: народ молится за сдавшего на фоне болезни Балуева

Билан и Лазарев появились на совместном фото после слухов о разладе из-за шоу "Маска"

Билан и Лазарев появились на совместном фото после слухов о разладе из-за шоу "Маска"
Два знаменитых певца развеяли слухи о конфликте. Финальный тур четвертого сезона музыкального проекта НТВ «Маска» оказался не только захватывающим шоу, но и местом разгоревшейся вражды между участниками.

Бал у Сатаны: на "Евровидении" Украину лишили долгожданной победы из-за Швеции

Бал у Сатаны: на "Евровидении" Украину лишили долгожданной победы из-за Швеции
В день финала "Евровидения" Германия объявила о выделении беспрецедентной помощи Украине в размере 2 миллиардов евро. Было бы логично, чтобы и на песенном конкурсе она отдала высшие баллы Незалежной. Помогать – так по всем фронтам. Но прагматичные немцы предпочли в этот раз спокойную Швецию. Заветные 12 баллов Украине не отдали ни ненавидящие Россию поляки, ни эстонцы, ни грузины.

Эксперт оценила пухлые губы Сергея Зверева

Эксперт оценила пухлые губы Сергея Зверева
Король гламура Сергей Зверев преуспел по всем фронтам. Глядя на него, понимаешь – истинную красоту ничем не испортишь! Скандалы вокруг нашего гуру моды предвидел будто сам Иван Андреевич Крылов.

Из грязи в князи и снова в грязь: что погубило империю Блиновской

Из грязи в князи и снова в грязь: что погубило империю Блиновской
Елене Блиновской не позавидуешь. Из грязи в князи и снова в грязь.

Ольга Орлова сияет от счастья на крещении дочери

Ольга Орлова сияет от счастья на крещении дочери
Певица Ольга Орлова широко отпраздновала крещение дочери. Недавно известная певица Ольга Орлова во второй раз стала мамой.

Выбор читателей

12/05ПтнНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина 12/05ПтнВ Москве при посадке самолета неизвестные лазерным лучом ослепили экипаж 12/05ПтнЖена Диброва поделилась трудностями семейной поездки в Африку 13/05СбтВайкуле оценила жест Пескова в отношении Пугачевой 12/05ПтнПевица Слава в подробностях рассказала о крестинах своего внука 13/05СбтПринц Гарри вернется в Британию ради судебного разбирательства