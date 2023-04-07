Конфискация недвижимости: переметнувшаяся на сторону Киева Ротару лишится всего

Ротару решила спустить все деньги на поддержку Украины.

Певица София Ротару всегда отличалась антироссийскими взглядами. Она поддерживала так называемую карательную операцию в Донбассе восемь лет назад, а в 2022-м, когда Россия начала защищать граждан, высказала свою открытую антироссийскую позицию. Певица не поддержала спецоперацию, тем самымм сожгла все мосты в страну, где ее так любили.

София Ротару заявила, что всеми силами будет помогать Украине. При этом в России у артистки осталось целое состояние, в том числе элитная недвижимость, на которую она заработала на советских и российских поклонниках. Недавно стало известно, что Ротару продает квартиру.

В связи с этим общественная организация "Ветераны России" написала заявление в Генпрокуратуру и СК РФ с требованием конфисковать недвижимость 75-летней Софии Ротару и лишить ее всего, пока вырученные с нее денежки не пошли на сомнительные цели. Деньги, вырученные с продажи жилья, общественники предлагают отдать на нужды спецоперации.

Глава организации Ильдар Резяпов уверен, что закону будет за что зацепиться, при проверке недвижимости Ротару. В том числе, как приобреталось и кто распоряжался имуществом певицы, а также, были ли соблюдены законы, выполнены ли налоговые обязательства.