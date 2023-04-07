Конфискация недвижимости: переметнувшаяся на сторону Киева Ротару лишится всего

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Пятница 7 апреля

21:55"Уже не спасти": шагнувшая в пропасть Тодоренко оставила письмо после развода с Топаловым 21:20Конфискация недвижимости: переметнувшаяся на сторону Киева Ротару лишится всего 21:00Взгрустнулось: изгнанный Галкин* помечтал о беззаботной жизни в России 20:40МакSим пугает фанатов, Боня клянчит деньги, Галкина* – в президенты: 7-й выпуск шоу "На Днях" 20:20"Больше всех": Голый Стас Костюшкин показал свой большой и крепкий 20:00"Получаю удовольствие от молодого": сияющая Лолита сообщила о беременности 19:40Лолита оголилась, Глюкоза схватилась за грудь, Киркоров – дед: как прошла премия "Жара" 19:20Где деньги, Лебовски? Бизнесмен пять месяцев ищет украденные шесть миллионов 19:00"Это не паспорт, не гражданство": Полунин отверг национальную идею песни SHAMAN 18:40"Никаких переездов в Германию": прикованного к койке Костомарова оставили в реанимации 18:20Кубок Кремля: Танцы объединяют людей по всему миру! 18:00"Инсульт": появились новые подробности о состоянии экстренно госпитализированного Пригожина 17:40"Расчесал опухоль, гной вытек": сын повторил карму умершего от рака Золотухина 17:20"Человек с асфальта ест": обсосавшую губы Киркорова Лорак пробило до тошноты 17:0020 лет лишения свободы: Валерий Меладзе может сесть за госизмену 16:40Взявший конец у Киркорова SHAMAN надел наколенники: Так удобнее принимать 16:20Тяжелобольной Саакашвили заявил, что скоро умрет 16:00Каждый третий россиянин уверен, что справится с работой лучше начальника 15:40"У Шепелева беда": рожденный 10 лет назад сын Фриске показался недоразвитым 15:20"Болезненный период": скелеты в шкафу Кейт Миддлтон стали достоянием общественности 15:00"Держитесь, Оксана!": Домнину огрели новостью об утрате Костомарова 14:40"У сына сейчас удивительный по своей открытости и закрытости возраст": Толстоганова о жизни наследников 14:20"Какаем по-царски": развалившаяся на унитазе Малышева показала опорожнение на камеру 14:00Россия зажигает свечи: резко сдавший Дмитрий Маликов ушел на 54 году жизни 13:40Ходит налево: Плюнувшего в Акиньшину после секса Козловского поймали на горячем 13:20Трупов как в морге: пирующий на костях "артистов" Приморский океанариум угробил дельфиненка 13:00"Становится опасным": Врач предрек печальный финал Билану после диагноза ВИЧ 12:40"А где Варум?": не сумевший сохранить семью Агутин объяснил причину расставания 12:20"Не позволяет вообще ничего": Всплыла позорная тайна помолодевшей на 30 лет Пугачевой 12:00"Какой макияж!": бросивший семью Галкин* переделал себя в женщину 11:40Благовещение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 7 апреля 11:20"Я здесь": Заворотнюк вышла на связь из клиники с новым диагнозом 11:00Бесплатно: что можно поменять в квартире за счет управляющей компании 10:40"Люблю": Джигурда жадно впился губами в Волочкову за спиной у жены 10:20Бомжующий на чужбине Панин лишился самого дорогого: Не востребован 10:00"Новый виток": решившая развестись Навка теряет целое состояние 09:40"Совсем стало плохо": Парализованному Иосифу Пригожину экстренно вызвали скорую 09:20На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова 09:00Разведенка Бузова выставила напоказ свою раскрывшуюся розочку 08:40"Запчасти стали дефицитными": владельцев авто настиг массовый кризис 08:20"Нет ничего хуже": повар назвал ошибки при варке макарон 08:00Почему женщина не хочет секса: 9 частых причин 06:19Социальная фантастика: 5 романов, которые скрасят ваши выходные 04:30Енота-обжору поймали на воровстве – видео 02:18Как сэкономить до 25% на покупке жилья 00:01"Холодный прием": слетевший с катушек принц Гарри публично унизил короля Британии 23:09Королева красоты: Лепс впервые представил тщательно скрываемую дочь 22:00"Я чувствовала, что ему недолго осталось": знакомая рассказала о последних словах Градского перед смертью 21:40Наступил на те же грабли: Венсан Кассель расстался с молодой женой после пяти лет брака 21:00"Болезненно толстые и распущенные": Забитая Бондарчук решила лечь под нож хирурга
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Конфискация недвижимости: переметнувшаяся на сторону Киева Ротару лишится всего

Конфискация недвижимости: переметнувшаяся на сторону Киева Ротару лишится всего
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Ротару решила спустить все деньги на поддержку Украины.

Певица София Ротару всегда отличалась антироссийскими взглядами. Она поддерживала так называемую карательную операцию в Донбассе восемь лет назад, а в 2022-м, когда Россия начала защищать граждан, высказала свою открытую антироссийскую позицию. Певица не поддержала спецоперацию, тем самымм сожгла все мосты в страну, где ее так любили.

София Ротару заявила, что всеми силами будет помогать Украине. При этом в России у артистки осталось целое состояние, в том числе элитная недвижимость, на которую она заработала на советских и российских поклонниках. Недавно стало известно, что Ротару продает квартиру.

В связи с этим общественная организация "Ветераны России" написала заявление в Генпрокуратуру и СК РФ с требованием конфисковать недвижимость 75-летней Софии Ротару и лишить ее всего, пока вырученные с нее денежки не пошли на сомнительные цели. Деньги, вырученные с продажи жилья, общественники предлагают отдать на нужды спецоперации.

Глава организации Ильдар Резяпов уверен, что закону будет за что зацепиться, при проверке недвижимости Ротару. В том числе, как приобреталось и кто распоряжался имуществом певицы, а также, были ли соблюдены законы, выполнены ли налоговые обязательства.

7 апреля 2023, 21:20
София Ротару. Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Абзац"✓ Надежный источник

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София Ротару. Фото: Grigirii Goryachev/ Russian Look/ globallookpress.com
Ирина Круг. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Лариса Рубальская. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Нелли Кобзон. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Ирина Турчинская. Фото: социальные сети.

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