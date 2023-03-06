"Обычная неприязнь": новая пассия Омарова заставила Бородину ревновать

Почему Ксения Бородина ставит условия бывшему мужу?

В 2021 году в личной жизни Ксении Бородиной произошло важное событие – она развелась в отцом ее младшей дочери Теоны. Курбан Омаров быстро нашел замену экс-супруге. Он периодически показывает свою новую пассию подписчикам в социальных сетях. За тем, как развивается роман блогера-бизнесмена, невольно наблюдает его бывшая жена.

Бородина дала понять, что не хочет, чтобы в жизни ее дочери появлялась еще одна женщина, поэтому строго-настрого запретила Курбану приводить на встречу с семилетним ребенком посторонних. То есть отцу разрешено видеться с ребенком лишь наедине.

Позицию Ксении объяснил семейный психолог Андрей Зберовский. По его мнению, наличие новой пассии у Омарова заставляет Бородину ревновать. Мол, телеведущая беспокоится, что другая женщина влюбит в себя ребенка. "Это обычная человеческая неприязнь, которую можно понять", – цитирует эксперта Пятый канал.

Зберовский не считает, что Ксения Бородина поступает неправильно, ставя условия бывшему мужу для встречи с семилетней дочерью. Мол, Курбану Омарову все-таки нужно учитывать позицию экс-супруги, если он хочет продолжить видеться с наследницей.