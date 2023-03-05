Показавший свой причиндал Басков окунулся в мир "групповухи": Главное – не количество

Николай Басков – обладатель пикантной штучки.



Николай Басков еще глубже погрузился в мир искусства. Проводницей в этот доселе неизведанный мир стала для него жена американского ювелира и часовых дел мастера Джейкоба Арабо.



Многолетняя дружба началась со званого ужина после концерта блондина в США. Щедрые приятели презентовали Николаю Баскову вначале часы, усыпанные бриллиантами, затем – перчатку, которая являла собой точную копию той, что была подарена Мадонне. Самым последним презентом стали часы, на которых обнаженный певец предается страсти с незнакомками.



Подарком, как признался Николай Басков, он был шокирован. И, пусть стоят они баснословно дорого, носить, однако, артист эти часы стесняется.

Журналистам он, разумеется, показал и сам хронометр, и увеличенную распечатку сцены близости. Прямо под камерами повернул колесико на часах, бриллиантовая накладка сдвинулась, и Николай Басков окунулся в мир "групповухи" вместе с сотрудницей телеканала НТВ.

На пикантный вопрос журналистки, о том, отображено ли его достоинство в реальных пропорциях, показавший свой причиндал Николай Басков ответил следующее: "Главное – не количество, а качество".

