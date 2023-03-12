Слезы и море цветов: 46-летний Басков отмучился перед ножом хирурга

Николай Басков не смог...



С журналистами НТВ на днях пообщался Николай Басков. Корреспонденты передачи "Ты не поверишь!" спросили натурального блондина о том, что он делает для того чтобы покорить девушку.

Как оказалось, ходит на свидания Николай Басков достаточно часто. И ему не сложно найти время для встречи в своем плотном графике, ведь чаще всего его встреча длится около 2 часов, за которое Николай Басков успевает сделать все запланированное.

Обычно Николай Басков приглашает спутницу в ресторан, но способен и на более "громкие" поступки. Однажды он заказал концерт под окна их квартиры, а однажды – подарил возлюбленной море цветов: буквально выстлал ими всю лестницу многоэтажки. Кроме того, он часто сам встречал любимую в аэропорту и баловал ее спонтанными поездками, когда она не знала, в какую страну полетят на этот раз.



Слезы и боль промелькнули в глазах Николая, пока он вспоминал все свои широкие жесты. К сожалению, все отношения его рано или поздно закончились полным разочарованием. Особенно, по признанию блондина, пандемия многим помогла понять, что рядом совсем не та единственная, с кем хочется провести остаток жизни.



Так что полностью удовлетворив любопытство журналистов, 46-летний Николай Басков отмучился с ответами, а вскоре шоу "Ты не поверишь!" продолжилось на не менее щекотливую тему.

По хронометражу натурального блондина вставили условно перед ножом хирурга, под который злые языки загнали Николая Расторгуева. Всему виной – посвежевший внешний вид артиста, которого попытались улучить в посещении косметолога. Но тут уж ничего не поделать: публичная профессия обязывает как Николая Расторгуева, так и Николая Баскова тщательно следить за собой.

